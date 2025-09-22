हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?

IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?

IND vs PAK Match: सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि वो सरकार को चिट्ठी लिखेंगे और मैच से हुई कमाई पहलगाम में आतंकी हमले से पीड़ित परिवारों को देने की मांग करेंगे.

By : सनातन कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 03:13 PM (IST)

एशिया कप मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच पर सपा विधायक अबू आजमी ने कहा कि यहां की जनता नहीं चाहती थी ये मैच हो. इतने लोगों को आतंकियों ने मारा (22 अप्रैल 2025) और ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे. इसके बाद भी पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है. उन्होंने सवाल किया कि इस मैच और विज्ञापन से जितना फायदा हुआ क्या सरकार ये पूरे पैसे उन परिवारों को देगी जिनके लोग आतंकी हमले में मारे गए? अगर ये सरकार पूरा पैसा पीड़ित परिवारों को देती है तो उनके कुछ आंसू घुल सकते हैं. उन्होंने कहा कि वो सरकार को चिट्ठी लिखेंगे और पैसा पीड़ित परिवारों को देने की मांग करेंगे.

असदुद्दीन ओवैसी से पूछा सवाल

अबू आजमी ने आगे कहा कि इस आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला. देश से बहुत सारे लोग (सांसद) विदेश भेजे गए थे. हमारे मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी भेजे गए ताकि मुस्लिम देशों को समझाएं. ये लोग मुस्लिम देशों को क्या समझाकर आए? हमारे लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकवाद को उजागर करने गए थे. सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया कि उनकी सेना साथ काम करेगी. ये समझौता तो भारत के साथ होना चाहिए था. असदुद्दीन ओवैसी ने वहां जाकर क्या काम किया? 

जीएसटी की नई दरें लागू होने पर क्या बोले?

देश में कई चीजों पर आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गईं. इस पर सपा विधायक ने कहा कि सरकार इसका क्रेडिट नहीं ले सकती. इतने दिनों से सरकार ने अलग-अलग जीएसटी लगाकर क्यों रखा था? देश गरीबी में तबाह हो रहा है और आपने दूध-दही हर चीज पर जीएसटी लगा दिया. अब चुनाव आया तो आप उसको कम कर रहे हैं. 

इसके आगे उन्होंने कहा, "कहीं वोट की चोरी से जीतना तो कहीं इन सब चीजों के जरिए जीतना. मैं समझता हूं कि ये सब सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हो रहा है. इतने दिनों तक जीएसटी लगाकर रखा पहले इसका जवाब दें. जनता की जेब पर इतना दबाव क्यों पड़ा? सरकार ने जबरदस्ती अपनी मर्जी से इतने दिनों तक जीएसटी लगा रखा था. चुनाव में फायदा लेने के लिए ये सब काम हो रहे हैं."

Published at : 22 Sep 2025 03:11 PM (IST)
Asaduddin Owaisi Saudi Arabia Abu Azmi Asia Cup 2025
