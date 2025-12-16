एक्सप्लोरर
पुणे मेयर चुनाव में आमने-सामने BJP और अजित पवार! CM फडणवीस ने किया 'फ्रेंडली फाइट' का ऐलान
महाराष्ट्र में मुंबई (BMC) समेत सभी 29 महानगरपालिकाओं और 25 नगर निगम के चुनाव ऐलान हो गया है. राज्य चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी. इसी के साथ सत्तारूढ़ महायुति में भी बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. महायुति की आपस मे ही लड़ाई अब साफ सामने आ गई है. पुणे में अपना मेयर बिठाने के लिए अब देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच में 'फ्रेंडली फाइट' होगी.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
