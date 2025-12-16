हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन हमें हार का सामना करना पड़ा', पृथ्वीराज चव्हाण का विवादित बयान

'ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन हमें हार का सामना करना पड़ा', पृथ्वीराज चव्हाण का विवादित बयान

Prithviraj Chavan News: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि भारतीय विमानों को मार गिराया गया था. वायुसेना पूरी तरह ग्राउंडेड कर दी गई थी.

By : वैभव परब | Updated at : 16 Dec 2025 11:46 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पहले ही दिन हमें पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा. 7 मई को हुई आधे घंटे की हवाई मुठभेड़ में हम पूरी तरह पराजित हुए. चाहे लोग इसे स्वीकार करें या न करें. भारतीय विमानों को मार गिराया गया. वायुसेना पूरी तरह ग्राउंडेड कर दी गई थी और एक भी विमान ने उड़ान नहीं भरी.

पूर्व सीएम ने आगे कहा, ''अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई भी विमान उड़ान भरता तो उसके पाकिस्तान द्वारा मार गिराए जाने की प्रबल संभावना थी. इसी वजह से वायुसेना को पूरी तरह जमीन पर ही रोक दिया गया था.”

BJP सांसदों को व्हिप के सवाल पर क्या बोले चव्हाण?

19 दिसंबर को BJP सांसदों को व्हिप जारी किए जाने के सवाल पर चव्हाण ने कहा, ''उस दिन बीजेपी कुछ विधेयक पारित करने जा रही है, जिनमें परमाणु ऊर्जा के निजीकरण से जुड़ा विधेयक भी शामिल है. इसका इस मामले से कोई अन्य संबंध है या नहीं, यह उन्हें जानकारी नहीं है.'' 

US की ‘एपस्टीन फाइल्स’ को लेकर चव्हाण का क्या दावा?

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने किया है एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि अमेरिका की ‘एपस्टीन फाइल्स’ 19 दिसंबर को वहां की संसद में सार्वजनिक की जाएंगी. इनमें सामने आने वाली जानकारी दुनिया को झकझोर देने वाली होगी और इसका भारत की राजनीति पर भी गहरा असर पड़ेगा. उन्होंने कहा, ''जेफ्री एपस्टीन नामक व्यक्ति ने दुनिया के कई प्रभावशाली लोगों को नाबालिग लड़कियां उपलब्ध कराईं, जिनमें भारत के कुछ लोग भी शामिल हैं.''

पृथ्वीराज चव्हाण PM को लेकर पहले भी कर चुके दावा

इससे पहले भी पृथ्वीराज चव्हाण यह दावा कर चुके हैं कि देश का प्रधानमंत्री बदलेगा और नागपुर से संबंधित कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर बैठेगा. अब भी वे अपने दावे पर कायम हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को पूरी तरह विफल करार दिया. चव्हाण ने कहा, ''एपस्टीन फाइल्स में भारत के कुछ वर्तमान और पूर्व सांसदों के नाम होने की चर्चा है.''

एपस्टीन की मौत पर सवाल

पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, ''जेफ्री एपस्टीन ने दुनिया के कई बड़े लोगों को नाबालिग लड़कियां उपलब्ध कराईं. बाद में उसके आत्महत्या करने की खबर आई, लेकिन यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हो सकती है. ऐसा संदेह है.'' चव्हाण का दावा है कि वे जो कुछ कह रहे हैं, वह अमेरिका की संसद की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है.

बड़े नेताओं को लड़कियां उपलब्ध कराई गईं- चव्हाण

एपस्टीन कांड की जानकारी देते हुए चव्हाण ने कहा, “1995 से जेफ्री एपस्टीन ने नाबालिग लड़कियों के जरिए बड़े राजनेताओं को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की. कुछ लड़कियों की शिकायतों के बाद उसे 13 महीने की सजा हुई. बाद में उसे फिर से जेल भेजा गया. उसने जो कुछ किया, वह और जिन राजनेताओं के नाम हैं, वे दुनिया के सामने न आएं इसके लिए उस पर दबाव था.'' 

उन्होंने आगे कहा, ''अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की हाई-सिक्योरिटी जेल में उसकी आत्महत्या की खबर आई, लेकिन किसी को इस पर भरोसा नहीं हुआ. हाई सिक्योरिटी जेल में उसे रस्सी कहां से मिली, उसने आत्महत्या कैसे की. ऐसे सवाल उठे. पोस्टमार्टम के बाद कुछ लोगों ने गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई.''

ट्रंप, बिल क्लिंटन और बिल गेट्स के नाम!

चव्हाण ने कहा, “अपने शोषण और हनी ट्रैप में फंसाए जाने की शिकायतें 100 से अधिक लड़कियों ने कीं, जिसके बाद यह मामला सामने आया. अमेरिका की संसद ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है. इसमें डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी आया है. पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बिल गेट्स के नाम भी सामने आए हैं. बिल गेट्स ने इसे स्वीकार भी किया है. इंग्लैंड के युवराज प्रिंस एंड्रयू का नाम भी आया, लेकिन उन्होंने आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट कर लिया.”

दुनिया की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव

चव्हाण ने ये भी कहा, ''अगले साल अमेरिका में चुनाव हैं. यदि यह मामला उजागर नहीं हुआ या दोषियों को सजा नहीं मिली, तो चुनावों में इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं. ऐसी आशंका ट्रंप के सांसदों को है. इसी वजह से उन्होंने ट्रंप पर दबाव डाला और दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की. इसके बाद 19 नवंबर को अमेरिकी संसद में एक कानून पारित हुआ, जिसमें एक महीने के भीतर एपस्टीन फाइल्स सार्वजनिक करने का प्रावधान किया गया. इसलिए 19 दिसंबर को बड़े राजनीतिक उलटफेर की संभावना है.'' 

और पढ़ें
Published at : 16 Dec 2025 11:37 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News Prithviraj Chavan CONGRESS Operation Sindoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलजली सनम का आखिरी रोमांस | ABP News
IPL 2026 ऑक्शन में Cameron Green बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी
दिल्ली में दमघोंटू हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल! |
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें (16/12/2025)
VB-G RAM G Bill: 'जी राम जी' पर संग्राम जी! | MGNREGA | BJP | PM Modi | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
'ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही भारत की हार...', पूर्व CM के बयान पर भड़की BJP, कहा- सेना का अपमान करना कांग्रेस की पहचान
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मानुषी छिल्लर के चमकते चेहरे का राज क्या है? एक्ट्रेस ने खुद बता दी स्किनकेयर रूटीन
मानुषी छिल्लर की तरह ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपना ये टिप्स, चमकने लगेगा चेहरा
जनरल नॉलेज
World Expensive Tea: यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
हेल्थ
Kidney Repair: सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
यूटिलिटी
Delhi Pollution News: गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर
गाड़ी का पॉल्यूशन खत्म तो नहीं मिलेगा डीजल-पेट्रोल, दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget