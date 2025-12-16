महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में MVA के साथ गठबंधन करेगी AIMIM? पार्टी ने साफ की तस्वीर
Maharashtra Municipal Election: इम्तियाज जलील ने कहा कि 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा 22 या 23 दिसंबर तक कर दी जाएगी.
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने मंगलवार (16 दिसंबर) को घोषणा की कि वह महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में से मुंबई सहित 27 निकायों में चुनाव लड़ेगी. AIMIM ने साथ ही कहा कि जनवरी में होने वाले चुनावों में समान विचारधारा वाले दलों और विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) के साथ गठबंधन करने के लिए उसके दरवाजें खुले हैं.
सीटों को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं
AIMIM की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने यह स्पष्ट नहीं किया कि पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने हालांकि, कहा कि 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा 22 या 23 दिसंबर तक कर दी जाएगी.
पूर्व लोकसभा सदस्य जलील ने छत्रपति संभाजीनगर में एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा, ‘‘राज्य के लगभग हर जिले में हमारी पार्टी की इकाइयां हैं. हम राज्य के 27 नगर निगमों में चुनाव लड़ेंगे.’’ उन्होंने कहा कि पार्टी उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, जहां उसकी मजबूत उपस्थिति है.
छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम पर अधिक ध्यान- जलील
जलील ने कहा, ‘‘हम छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हम यहां सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थे. हमने यहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से अधिक सीटें जीती थीं. इसके अलावा, हम नांदेड़, मुंबई और सोलापुर सहित अन्य नगर निगमों में भी चुनाव लड़ेंगे. हम सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अधिकांश नगर निगमों में जरूर चुनाव लड़ेंगे.’’
हम एमवीए के साथ भी गठबंधन को तैयार- जलील
पत्रकारिता से राजनीत में आए जलील ने दावा किया कि एमवीए के घटकों में से एक ने चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए AIMIM से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने उस पार्टी का नाम नहीं बताया. एमवीए में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना(उबाठा) और शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) शामिल हैं. जलील ने कहा, ‘‘हम अब भी गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन यह राज्यव्यापी गठबंधन होना चाहिए. हम एमवीए के साथ भी गठबंधन को तैयार हैं.’’
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL