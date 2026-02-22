महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती

एनसीपी-एसपी नेता शरद पवार को एक बार फिर अस्पताल में एडमिट कराया गया है. उनको कमजोरी महसूस होने के बाद रूबी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. बता दें कि लगातार उनकी तबीयत चिंताजनक बनी हुई है.

एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार को रविवार को लगातार कमजोरी होने के बाद पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में इलाज के लिए ले जाया गया. वरिष्ठ नेता को गंभीर खांसी की बीमारी भी है और सांस लेने में भी कुछ तकलीफ रहती है. फिलहाल उनकी हेल्थ को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है.

सुप्रिया सुले ने दी यह ताजा जानकारी

शरद पवार की तबीयत को लेकर बेटी सुप्रिया सुले ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए उनकी हेल्थ को लेकर जानकारी शेयर की है. उन्होंने लिखा कि हम बाबा को आगे की जांच और हाइड्रेशन के लिए पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं. सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का धन्यवाद.

We are admitting Baba to Ruby Hall, Pune for follow-up tests and hydration.



Thanking all the doctors and healthcare workers. — Supriya Sule (@supriya_sule) February 22, 2026

खांसी की बीमारी के चलते पहले भी हुए थे भर्ती

एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार इससे पहले सोमवार (9 फरवरी) को खांसी की बीमारी के चलते अस्पताल में एडमिट किए गए थे. लेकिन कुछ दिन में हालातों में सुधार आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. उस समय उन्हें अस्पताल लेकर उनकी बेटी लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले पहुंची थीं.

एक बार फिर कमजोरी महसूस होने के बाद उनको अस्पताल ले जा गया है. शरद पवार की तबीयत को लेकर परिवार बेहद चिंतित है. फिलहाल विशेषज्ञों डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज कराया जा रहा है. लगातार बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उनके समर्थकों और पार्टी नेताओं समेत कार्यकर्ताओं में भी चिंता बनी हुई है.

डॉक्टरों ने पहले की थी गंभीर खांसी की पुष्टि

विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम शरद पवार के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है. उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की जरूरी जांच की गई थीं. अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की थी कि प्राथमिक चिंता गंभीर खांसी है.

हाल ही में विमान दुर्घटना में अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद, शरद पवार मुंबई के बारामती और पुणे स्थित अपने आवासों के बीच यात्रा कर रहे थे. शरद पवार का 2004 से पहले मुख कैंसर का ऑपरेशन हुआ था. पिछले कुछ वर्षों में, एनसीपी-एसपी प्रमुख ने भारत और अमेरिका दोनों जगह इस बीमारी से संबंधित कई ऑपरेशन करवाए हैं.