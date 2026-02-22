हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती

महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती

Sharad Pawar Health Update: एनसीपी-एसपी नेता शरद पवार के एक बार फिर अस्पताल में भर्ती होने की खबर आ रही है. जानकारी के मुताबिक उन्हें कमजोरी के चलते एडमिट कराया गया है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Feb 2026 09:54 AM (IST)
Preferred Sources

एनसीपी-एसपी नेता शरद पवार को एक बार फिर अस्पताल में एडमिट कराया गया है. उनको कमजोरी महसूस होने के बाद रूबी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. बता दें कि लगातार उनकी तबीयत चिंताजनक बनी हुई है.

एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार को रविवार को लगातार कमजोरी होने के बाद पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में इलाज के लिए ले जाया गया. वरिष्ठ नेता को गंभीर खांसी की बीमारी भी है और सांस लेने में भी कुछ तकलीफ रहती है. फिलहाल उनकी हेल्थ को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है. 

सुप्रिया सुले ने दी यह ताजा जानकारी

शरद पवार की तबीयत को लेकर बेटी सुप्रिया सुले ने 'एक्स' पोस्ट के जरिए उनकी हेल्थ को लेकर जानकारी शेयर की है. उन्होंने लिखा कि हम बाबा को आगे की जांच और हाइड्रेशन के लिए पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं. सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का धन्यवाद. 

खांसी की बीमारी के चलते पहले भी हुए थे भर्ती

एनसीपी-एसपी प्रमुख शरद पवार इससे पहले सोमवार (9 फरवरी) को खांसी की बीमारी के चलते अस्पताल में एडमिट किए गए थे. लेकिन कुछ दिन में हालातों में सुधार आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. उस समय उन्हें अस्पताल लेकर उनकी बेटी लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले पहुंची थीं.

एक बार फिर कमजोरी महसूस होने के बाद उनको अस्पताल ले जा गया है. शरद पवार की तबीयत को लेकर परिवार बेहद चिंतित है. फिलहाल विशेषज्ञों डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज कराया जा रहा है. लगातार बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उनके समर्थकों और पार्टी नेताओं समेत कार्यकर्ताओं में भी चिंता बनी हुई है. 

डॉक्टरों ने पहले की थी गंभीर खांसी की पुष्टि

विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम शरद पवार के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है. उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की जरूरी जांच की गई थीं. अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की थी कि प्राथमिक चिंता गंभीर खांसी है. 

हाल ही में विमान दुर्घटना में अपने भतीजे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद, शरद पवार मुंबई के बारामती और पुणे स्थित अपने आवासों के बीच यात्रा कर रहे थे. शरद पवार का 2004 से पहले मुख कैंसर का ऑपरेशन हुआ था. पिछले कुछ वर्षों में, एनसीपी-एसपी प्रमुख ने भारत और अमेरिका दोनों जगह इस बीमारी से संबंधित कई ऑपरेशन करवाए हैं.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 09:17 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NCP SP SHARAD PAWAR PUNE NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'रमजान में मुसलमानों को...', अबू आजमी ने CM देवेंद्र फडणवीस से कर दी बड़ी मांग
महाराष्ट्र: 'रमजान में मुसलमानों को...', अबू आजमी ने CM देवेंद्र फडणवीस से कर दी बड़ी मांग
महाराष्ट्र
मुंबई में 7 साल की बच्ची से रेप, ऑफिस जाते समय रिश्तेदार के यहां छोड़कर जाती थी मां
मुंबई में 7 साल की बच्ची से रेप, ऑफिस जाते समय रिश्तेदार के यहां छोड़कर जाती थी मां
महाराष्ट्र
मुंबई में अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन, 3 साल में 1758 बांग्लादेशी पकड़े गए, कितने हुए डिपोर्ट
मुंबई में अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन, 3 साल में 1758 बांग्लादेशी पकड़े गए, कितने हुए डिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत, अस्पताल में किए गए भर्ती
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत, अस्पताल में किए गए भर्ती
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
ट्रेंडिंग
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget