साल 2025 की विदाई और नए साल 2026 के स्वागत के दौरान मुंबई में एक हादसा सामने आया, जिसमें एक ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया है. यह हादसा तब हुआ, जब पुलिस सुरक्षा कड़े इंतजामों में जुटी हुई थी. इसी बीच वर्ली स्थित एनएससीआई के पास 'ड्रंक एंड ड्राइव' के खिलाफ नाकाबंदी कर रहे एक ट्रैफिक कॉन्स्टेबल को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी.

इस हादसे में ताड़देव ट्रैफिक विभाग में तैनात ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल आशीष निघोट गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि कॉन्स्टेबल आशीष निघोट एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि वे सड़क पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर रूप से चोटें आ गई.

अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज, आरोपी की तालाश जारी

मौके पर मौजूद उनके साथी ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल चंद्रनीलकांत सोनुने ने तत्परता दिखाते हुए घायल कॉन्स्टेबल को तुरंत नायर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

घटना के बाद मुंबई के ताड़देव पुलिस स्टेशन में अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है.

पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने तैनात पुलिसकर्मियों को नए साल की शुभकामनाएं दी

इधर, नए साल के मौके पर मुंबई की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने मरीन ड्राइव और गिरगांव चौपाटी का दौरा किया. उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दीं.

इसके अलावा, पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने मुंबई पुलिस के मुख्य कंट्रोल रूम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने पूरे शहर की सुरक्षा स्थिति और नए साल से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए उनके समर्पण और मेहनत की सराहना भी की.