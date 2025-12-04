'जिहाद का असली मतलब होता है...', SP सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान पर सांसद की प्रतिक्रिया

संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और इस दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जो जोर पकड़ रहे हैं. 2 दिसंबर को वक्फ संपत्ति मुद्दे पर बोलते हुए SP सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने लोकसभा में बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जो अब सुर्खियां पकड़ रहा है.

NCP-SCP सांसद फौजिया खान ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने एएनआई को दिए बयान में कहा कि उन्हें ठीक से नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा लेकिन "जिहाद" का वास्तविक मतलब संघर्ष होता है. आज इसे जिस नज़रिए से देखा जाता है, असल में इसका मतलब वह नहीं है." फौजिया ने कहा कि दुनिया ने इस शब्द का गलत अर्थ बना लिया है, "जिहाद" का अर्थ होता है संघर्ष करना और वो भी अपने आप से संघर्ष करना और अपनी बुराइयों से लड़ना.

क्या था मोहिबुल्लाह नदवी का बयान?

बता दें कि SP सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि मुसलमानों के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि शायद उन्हें जिहाद करना पड़े. उनके इस बयान ने सदन में त्वरित हंगामा खड़ा कर दिया और सत्ताधारी दल ने इसे उकसाने वाला करार दिया. नदवी के शब्दों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने-सामने दिखे जिससे बहस और तनाव बढ़ गया.

#WATCH | NCP-SCP MP Fauzia Khan says, "We want discussion. This is such an important matter that we are breathing in poisonous air in Delhi. Govt is not ready to discuss this. What is the reason behind this?...We want Govt to discuss this. We feel the biggest cause of this is… pic.twitter.com/1eb0wV1yER — ANI (@ANI) December 4, 2025

दिल्ली प्रदूषण पर बोलीं सांसद

वहीं दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा भी गर्माया रहा. NCP-SCP सांसद फौजिया खान ने आरोप लगाया कि राजधानी की जहरीली हवा पर सरकार चर्चा से बच रही है. वहीं SP सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बयान ने सदन में भारी हलचल पैदा कर दी जो जनजीवन और सामाजिक तनाव से जुड़े सवाल खड़े करता है.

फौजिया खान ने प्रदूषण पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली में लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और सरकार इसकी गंभीरता को समझने के बावजूद चर्चा करने को तैयार नहीं है. उन्होंने कहा, "हम चर्चा चाहते हैं. यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि हम दिल्ली की ज़हरीली हवा में सांस ले रहे हैं." उनका दावा है कि प्रदूषण बोर्ड में इतना भ्रष्टाचार है कि उद्योग लगाने पर कोई रोक नहीं बची है और यही बढ़ते प्रदूषण की जड़ है.