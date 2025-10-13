हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'

NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार, 'अगर कोई...'

Maharashtra Politics: एनसीपी विधायक के बयान पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने साफ कहा कि विचारधारा से हटकर अगर कोई ऐसे बयान देता है, तो यह पार्टी को स्वीकार नहीं है.

By : वैभव परब | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 13 Oct 2025 03:29 PM (IST)
Preferred Sources

सोलापुर में हुए हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में एनसीपी (अजित पवार गुट) के विधायक संग्राम जगताप (Sangram Jagtap) के एक बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है. जगताप ने कहा कि खरीदारी करते समय हमारा पैसा, हमारी खरीदारी और हमारा मुनाफा सिर्फ और सिर्फ हिंदू व्यक्ति को ही होना चाहिए. उन्होंने दिवाली पर सिर्फ हिंदू व्यापारियों से खरीदारी करने की अपील की. 

उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी चर्चा शुरू हो गई है. AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद इम्तियाज जलील ने जगताप के इस बयान की आलोचना की थी. लेकिन जब उनसे इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. कई लोगों का मानना है कि त्योहारों के मौसम में ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकते हैं.

संग्राम जगताप पर अजित पवार नाराज

दिवाली में अब कुछ ही दिन बाकी हैं लेकिन जगताप के इस बयान पर राजनीतिक पारा बढ़ गया है. डिप्टी सीएम अजित पवार ने जगताप के इस 'हिंदुत्ववादी' बयान पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहले भी उन्हें इस तरह के बयानों को लेकर समझाया था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ. अजित पवार गुट ने स्पष्ट किया है कि पार्टी जगताप के विचारों से सहमत नहीं है और उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा.

क्या बोले अजित पवार?

अजित पवार ने कहा, “पार्टी की नीतियां और विचारधारा स्पष्ट रूप से तय हैं. अगर कोई सांसद, विधायक या जिम्मेदार पदाधिकारी पार्टी की विचारधारा से हटकर ऐसे बयान देता है, तो यह पार्टी को स्वीकार नहीं है. जब अरुणकाका जगताप जीवित थे, तब सब कुछ ठीक था. अब संग्राम जगताप को जिम्मेदारी से बोलना और व्यवहार करना चाहिए. एक कार्यक्रम में उन्हें इस तरह के बयानों पर पहले ही समझाया गया था, और उन्होंने सुधार करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई सुधार दिखाई नहीं देता." 

डिप्टी सीएम द्वारा नोटिस जारी करने की चेतावनी के बाद संग्राम जगताप की पार्टी-विरोधी 'हिंदुत्ववादी' भूमिका अब राज्य की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गई है. जगताप इन दिनों बीजेपी के मंत्री नितेश राणे और विधायक गोपीचंद पडलकर के साथ राज्यभर में आयोजित हिंदू जन आक्रोश मोर्चों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और वहां तीखे 'हिंदुत्ववादी' भाषण दे रहे हैं.

संग्राम जगताप को इससे पहले भी मिली थी धमकी 

संग्राम जगताप को जुलाई महीने मे जान से मारने की धमकी मिली थी जिससे हड़कंप मच गया था. उनके निजी सहायक सुहास शिरसाठ के मोबाइल पर धमकी भरा टेक्स्ट संदेश आया, जिसमें लिखा था, “संग्राम को दो दिन के अंदर खत्म कर दूंगा.” इस मामले में कोतवाली पुलिस थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

और पढ़ें
Published at : 13 Oct 2025 03:27 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन; जानें कैसे खुला राज 
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन
राजस्थान
जयपुर: अमित शाह के कार्यक्रम से नदारद रहीं वसुंधरा राजे, राजस्थान की सियासत में हलचल
जयपुर: अमित शाह के कार्यक्रम से नदारद रहीं वसुंधरा राजे, राजस्थान की सियासत में हलचल
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement

वीडियोज

Simple Scooter Review: Power, value, performance | Auto Live
BYD Sealion 7 India review, driven in Jaipur! | Auto Live
Mercedes-Benz G580 with EQ review | Auto Live
Aprilia Tuono 457 First Ride Review | Auto Live
पंचायत की प्रसिद्धि पर जितेंद्र कुमार रियल लाइफ बनाम रील लाइफ ओटीटी सफलता और बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन; जानें कैसे खुला राज 
चीन के बाद अब अमेरिका ने शुरू की भारत की जासूसी? समंदर में भेज दिया ओसियन टाइटन
राजस्थान
जयपुर: अमित शाह के कार्यक्रम से नदारद रहीं वसुंधरा राजे, राजस्थान की सियासत में हलचल
जयपुर: अमित शाह के कार्यक्रम से नदारद रहीं वसुंधरा राजे, राजस्थान की सियासत में हलचल
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
बॉलीवुड
बेड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस के बाद लक्ष्य की हुई चांदी, हाथ लगी धर्मा प्रोडक्शन की चौथी फिल्म
बेड्स ऑफ बॉलीवुड की सक्सेस के बाद लक्ष्य की हुई चांदी, हाथ लगी धर्मा प्रोडक्शन की चौथी फिल्म
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिक्षा
छात्रों को एक और मौका देगा बिहार बोर्ड, अब 22 अक्टूबर तक कर सकेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन
छात्रों को एक और मौका देगा बिहार बोर्ड, अब 22 अक्टूबर तक कर सकेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन
हेल्थ
Silent Heart Attack Signs: बीते एक सप्ताह में इतने लोगों की हार्ट अटैक से मौत, आखिर क्यों बढ़ रहे ये मामले?
बीते एक सप्ताह में इतने लोगों की हार्ट अटैक से मौत, आखिर क्यों बढ़ रहे ये मामले?
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget