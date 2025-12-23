हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिंदे के गढ़ में अकेले नगर निगम का चुनाव लड़ेगी अजित पवार की NCP? पार्टी ने साफ किया रुख

शिंदे के गढ़ में अकेले नगर निगम का चुनाव लड़ेगी अजित पवार की NCP? पार्टी ने साफ किया रुख

Thane Municipal Corporation Election 2026: एनसीपी प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि ठाणे महानगर पालिका चुनाव के लिए गठबंधन सहयोगियों के बीच बैठकें जारी हैं, लेकिन NCP को आमंत्रित नहीं किया गया है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 23 Dec 2025 06:04 PM (IST)
Preferred Sources

अजित पवार के नेतृत्व वाली NCP ने मंगलवार (23 दिसंबर) को दावा किया कि उसे ठाणे महानगर पालिका चुनाव के लिए सत्तारूढ़ महायुति में सीट बंटवारे से जुड़ी बातचीत से बाहर रखा जा रहा है, जिसके चलते उसने अलग से चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखा है. एनसीपी प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के स्थानीय नेताओं ने जहां ठाणे महानगर पालिका चुनाव के लिए सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के वास्ते बातचीत शुरू कर दी है, वहीं एनसीपी को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है.

बता दें कि ठाणे को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है. परांजपे ने कहा, “गठबंधन सहयोगियों के बीच बैठकें जारी हैं, लेकिन NCP को आमंत्रित नहीं किया गया है. इसलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है.” उन्होंने दावा किया कि राकांपा की ठाणे जिला इकाई के अध्यक्ष नजीब मुल्ला से न तो बीजेपी और न ही शिवसेना ने संपर्क किया है.

'NCP को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलने पर साथ लड़ेंगे'

अजित पवार गुट के नेता ने कहा कि गठबंधन वार्ता में औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने के बाद ही एनसीपी सीटों की उम्मीदों को लेकर घोषणा करेगी. उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में 380 उम्मीदवारों से बातचीत की जा चुकी है. परांजपे ने कहा, “अगर ठाणे महानगर पालिका चुनाव के लिए एनसीपी को गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाती है, तो हम साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए राजी हैं. वरना, एनसीपी सभी 131 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है.”

जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर गठबंधन- परांजपे

उन्होंने कहा कि एनसीपी जहां भी संभव हो, महायुति के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ने के पक्ष में है, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर गठबंधन या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने पर भी विचार किया जाएगा. हाल ही में संपन्न 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनावों का जिक्र करते हुए परांजपे ने कहा कि बीजेपी, शिवसेना और NCP के गठबंधन से लगभग 215 निकायों के महापौर चुने गए.

महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव कब?

उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र की जनता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में अपने विश्वास की पुष्टि की है.” महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों और महानगर पालिकाओं के बहुप्रतीक्षित चुनावों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि वोटों की गिनती 16 जनवरी को की जाएगी.

Published at : 23 Dec 2025 06:04 PM (IST)
Ajit Pawar Mahayuti MAHARASHTRA NEWS Thane News
