मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू, पहली उड़ान के लिए उत्साहित दिखे यात्री

मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू, पहली उड़ान के लिए उत्साहित दिखे यात्री

Maharashtra News: नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हो गया है और पहले उड़ानों के लिए यात्री हवाई अड्डे पर पहुंचने लगे हैं. कई यात्री विशेष टिकट बुक कर सुबह-सुबह हवाई अड्डे पर पहुंचे.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 25 Dec 2025 09:07 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के लिए आज (25 दिसंबर) क्रिसमस एक ऐतिहासिक क्षण लेकर आया है. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) आज से वाणिज्यिक उड़ानों की शुरुआत करने जा रहा है. यह नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट न सिर्फ मुंबई की लंबे समय से चली आ रही हवाई यातायात की भीड़ को कम करेगा, बल्कि शहर को वैश्विक स्तर पर मल्टी-एयरपोर्ट सिस्टम की दिशा में आगे ले जाएगा. जैसा मॉडल लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई जैसे वैश्विक शहरों में देखा जाता है.

उद्घाटन के पहले ही दिन इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्टार एयर की घरेलू उड़ानें नवी मुंबई एयरपोर्ट से संचालित होंगी. पहले दिन कुल 15 निर्धारित उड़ानें संचालित की जाएंगी, जो देश के 9 प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी. शुरुआती चरण में एयरपोर्ट का संचालन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक होगा. इस दौरान प्रतिदिन अधिकतम 24 उड़ानों और 13 गंतव्यों तक कनेक्टिविटी की क्षमता रहेगी. वहीं प्रति घंटे 10 विमान मूवमेंट को संभालने की व्यवस्था होगी. फरवरी 2026 से एयरपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से 24×7 संचालन के लिए तैयार किया जाएगा.

एक यात्री ने कहा कि मैं नवी मुंबई में रहता हूं और मैं पहले उड़ान से बैंगलोर जा रहा हूं. यह मेरे लिए खास अवसर है क्योंकि मैं नवी मुंबई से पहली बार उड़ान भर रहा हूं. वहीं एक अन्य यात्री ने बताया कि आज मैं गोवा जा रहा हूं. मेरी फ्लाइट हैदराबाद होते हुए गोवा जाएगी. मैंने कलंबोली और पनवेल से हवाई अड्डे तक का सफर किया है ताकि मैं समय पर अपनी उड़ान पकड़ सकूं.

भीड़ से जूझ रहे मुंबई एयरस्पेस को राहत

पिछले एक दशक से मुंबई का मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अत्यधिक दबाव में रहा है. NMIA के शुरू होने से मुंबई को एक दूसरा बड़ा हवाई द्वार मिलेगा. जिससे परिचालन क्षमता बढ़ेगी, उड़ानों की समयबद्धता सुधरेगी और भविष्य की बढ़ती मांग को बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने किया था उद्घाटन

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. वर्ष 2021 से इस परियोजना के विकास, निर्माण और परिचालन तैयारी की जिम्मेदारी अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) ने संभाली. सीमित समय में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को व्यावसायिक संचालन तक पहुंचाना अदाणी समूह की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है.

यात्रियों के लिए आधुनिक और डिजिटल सुविधाएं

एयरपोर्ट पर पहले दिन से ही यात्रियों को डिजी यात्रा (Digi Yatra) आधारित संपर्क-रहित सुविधा मिलेगी. चेक-इन, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग जैसे अहम चरणों पर प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती की गई है. इसके अलावा, टर्मिनल में किफायती और स्थानीय स्वाद को ध्यान में रखते हुए रिटेल और फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स विकसित किए गए हैं.

कमल से प्रेरित डिजाइन और पर्यावरण के अनुकूल ढांचा

नवी मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल डिजाइन भारत के राष्ट्रीय फूल कमल (लोटस) से प्रेरित है, जो भारतीय सांस्कृतिक पहचान को आधुनिक वास्तुकला और सतत विकास के साथ जोड़ता है. एयरपोर्ट में ग्रीन बिल्डिंग फीचर्स, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया है.

20 MPPA से 90 MPPA तक की योजना

प्रारंभिक चरण में NMIA की यात्री क्षमता 20 मिलियन पैसेंजर पर एनम (MPPA) होगी, जिसे भविष्य में चरणबद्ध विस्तार के जरिए 90 MPPA तक बढ़ाने की योजना है. साथ ही यहां समर्पित कार्गो टर्मिनल, आधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी विकसित की जा रही हैं. शुरुआती चरण में एयरपोर्ट 0.5 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो संभालने में सक्षम होगा.

भारत का नया प्रमुख एविएशन हब

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NMIAL) एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया गया है. इसमें 74 प्रतिशत हिस्सेदारी अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड के पास है, जबकि 26 प्रतिशत हिस्सेदारी CIDCO (महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम) के पास है. करीब 1,160 हेक्टेयर में फैला यह एयरपोर्ट पूरा होने पर देश के सबसे व्यस्त और अत्याधुनिक हवाई अड्डों में शामिल होगा.

अब आर्थिक विकास को मिलेगा बल

कल से संचालन शुरू होने के साथ ही NMIA से न केवल मुंबई की वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि नौकरी सृजन, व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. विशेषज्ञों के मुताबिक, नवी मुंबई एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में भारत के विमानन मानचित्र पर एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है.

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Published at : 25 Dec 2025 09:07 AM (IST)
