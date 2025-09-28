मुंबई में एक बार फिर भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार आज (28 सितंबर) मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. उपनगरों और शहर के प्रमुख हिस्सों में सुबह से ही तेज बारिश शुरू भी हो गई है. वहीं बांद्रा-सी लिंक रोड पर सुबह का दृश्य शाम जैसी अंधेरी और धुंधली दिखाई दे रही है.

काले बादल छाए हुए हैं और विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों को हेडलाइट और पार्किंग लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है. रविवार होने के कारण स्कूल और कार्यालय बंद हैं, इसलिए आम लोगों के लिए बड़ी समस्या की संभावना नहीं है, लेकिन नगर निगम और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं.

समुद्री लहर और तेज हवाओं की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, आज दो बजकर 45 मिनट पर समुद्र में लगभग 11 फीट ऊंची लहर उठेगी. फिलहाल 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं. यह स्थिति मुंबई और ठाणे के तटीय क्षेत्रों में सतर्कता बनाए रखने की सलाह देती है. नगर निगम आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने तटीय इलाकों में नावों और मछुआरों को सुरक्षित रहने की चेतावनी दी है.

महाराष्ट्र के अन्य जिलों में बाढ़ और नुकसान

अकोला जिले में भी तेज बारिश जारी है और कई जगह जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. नासिक के येओला तालुका में रात से भारी बारिश हुई, जिससे डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर शॉपिंग सेंटर और खेतों में पानी भर गया. उंदिरवाड़ी में बादल फटने जैसी बारिश हुई और बल्हेगांव में एक पोल्ट्री फार्म की दीवार गिरने से लगभग 800 मुर्गियाँ मर गईं. इससे किसानों और व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ.

संभाजीनगर जिले में बाढ़ और जनजीवन प्रभावित

संभाजीनगर जिले के खुल्ताबाद तालुका में पूरी रात बारिश होती रही. कई गांवों में पानी घुसने से लोग अपने घरों से बाहर निकले. टाकली राजेराई इलाके में गिरजा और सुरजा नदियां उफान पर हैं. नदी किनारे नहरों में छह फीट पानी बहने के कारण नागरिक रात भर जागते रहे. दुकानों और कृषि संबंधी व्यवसायों को भी भारी नुकसान हुआ, जिससे लाखों रुपये का आर्थिक क्षति हुई. प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है.