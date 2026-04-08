Mumbai News: समुद्र में प्रशासन का बड़ा एक्शन, 6 अवैध LED नावें पकड़ीं, डेढ़ करोड़ का माल जब्त

महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई के तटीय क्षेत्र में प्रशासन ने समुद्री पर्यावरण और पारंपरिक मछुआरों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. आधी रात को समुद्र में चलाए गए एक विशेष और गुप्त अभियान के तहत अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है.

इस दौरान अनाधिकृत एलईडी (LED) लाइटों का उपयोग करके मछली पकड़ने वाली 6 नावों को रंगे हाथों पकड़ा गया. इस पूरी कार्रवाई में प्रशासन ने लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.

डेढ़ करोड़ का माल जब्त

अधिकारियों के अनुसार, यह अब तक की सबसे बड़ी समुद्री छापों में से एक मानी जा रही है जो सीधे तौर पर समुद्री इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर प्रहार करती है. जांच टीम ने इन पकड़ी गई नावों से भारी मात्रा में अवैध उपकरण बरामद किए हैं.

जब्त किए गए सामान में बड़े जनरेटर, हाई-डेंसिटी एलईडी (LED) लैंप और भारी-भरकम बैटरियां शामिल हैं. केवल इन उपकरणों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़ी गई इन सभी 6 नावों पर कुल मिलाकर लगभग 30 लाख रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा. इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो इस विशेष अभियान में करीब डेढ़ करोड़ रुपये की जब्ती और पेनाल्टी की कार्रवाई की गई है.

अधिकारियों की मौजूदगी में रात भर चली गश्त

अवैध एलईडी फिशिंग से समुद्री जीवों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पानी के अंदर तेज रोशनी से मछलियां बड़ी संख्या में आकर्षित होती हैं और उनके प्रजनन चक्र को नुकसान पहुंचता है. इस पूरी कार्रवाई को मत्स्य विभाग के संयुक्त आयुक्त (समुद्री) महेश देवरे और मुम्बई के क्षेत्रीय उपायुक्त नागनाथ भादुले के नेतृत्व और मौजूदगी में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया. अधिकारियों ने पूरी रात समुद्र में गश्त कर इस अवैध सिंडिकेट को दबोचा.

पारंपरिक मछुआरों के हित में आगे भी जारी रहेगी सख्ती

प्रशासन ने इस सख्त कदम के जरिए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि तटीय पर्यावरण के संरक्षण के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही, पीढ़ियों से समुद्र पर निर्भर पारंपरिक मछुआरों के अधिकारों की रक्षा हर कीमत पर की जाएगी. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान और भी तेज किए जाएंगे और समुद्री नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.