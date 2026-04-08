बारामती उपचुनाव: डिप्टी CM सुनेत्रा पवार के लिए चुनौती बढ़ी! मैदान में 55 उम्मीदवार

बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव, जो शुरुआत में निर्विरोध होने की उम्मीद थी, अब बेहद दिलचस्प हो गया है. सुनेत्रा पवार को सहानुभूति मिलने और आसान जीत की उम्मीद थी, लेकिन यह अनुमान गलत साबित हुआ. इस चुनाव में अब कुल 55 उम्मीदवार मैदान में हैं. कांग्रेस ने भी आकाश मोरे के रूप में धनगर समुदाय के उम्मीदवार को उतारकर मुकाबला और मुश्किल बना दिया है. इससे एनसीपी की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार के लिए चुनाव आसान नहीं रह गया है.

सुनेत्रा पवार ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात

उपचुनाव के मद्देनजर सुनेत्रा पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की. इस दौरान फडणवीस ने उन्हें भरोसा दिया कि बीजेपी 'बड़े भाई' की भूमिका निभाते हुए उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और उनकी जीत के लिए हर संभव मदद करेगी.

सुनेत्रा पवार ने 6 अप्रैल को दाखिल किया था नामांकन

महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने 6 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल किया था. अजित पवार के निधन के बाद उन्होंने राज्यसभा सदस्यता छोड़कर राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका में आकर उपमुख्यमंत्री का पद संभाला और बारामती सीट पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया.

कांग्रेस के मैदान में उतरने से पार्थ पवार ने जताई नाराजगी

बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे. कांग्रेस के मैदान में उतरने से पार्थ पवार ने नाराजगी जताई और कहा कि यह कांग्रेस के पतन की शुरुआत है. सुनेत्रा पवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा. इसके बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. सुप्रिया सुले ने भी प्रतिक्रिया दी थी.

चुनाव लड़ना संवैधानिक अधिकार- सुप्रिया सुले

सुप्रिया सुले ने समर्थन करते हुए कहा था कि चुनाव लड़ना एक संवैधानिक अधिकार है और कांग्रेस सम्मान की पात्र है. पार्थ के बयान पर एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने सार्वजनिक रूप से कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाए थे.