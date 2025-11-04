हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई बंधक कांड में बड़ा खुलासा, पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने खुद बताया- 'रोहित आर्य से बात करने के लिए...'

मुंबई बंधक कांड में बड़ा खुलासा, पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने खुद बताया- 'रोहित आर्य से बात करने के लिए...'

Mumbai Hostage Situation: रोहित आर्य ने 17 बच्चों को बंधक बनाया, जिन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया गया था. पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने खुलासा किया कि पुलिस ने उन्हें रोहित को मनाने के लिए फोन किया था.

By : सूरज ओझा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 04 Nov 2025 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कुछ दिन पहले आरए स्टूडियो में रोहित आर्य नाम के व्यक्ति ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया था. ये बच्चे पवई के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक ऑडिशन के सिलसिले में पहुंचे थे, लेकिन रोहित आर्य ने उन्हें बहला कर एक जगह बैठा लिया और फिर पुलिस को सूचना दी कि उसने सभी बच्चों कॉ हॉस्टेज रख लिया है और कुछ मांगें पूरी कराना चाहता है. इस मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है. 

रोहित आर्य केस में पूर्व मंत्री दीपक केसरकर ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि रोहित आर्य द्वारा बच्चों को बंधक बनाए जाने की घटना के दौरान पुलिस ने उसको मनाने की कोशिश करते हुए पूर्व मंत्री दीपक केसरकर को फोन किया था. इस बात की पुष्टि खुद दीपक केसरकर ने की.

जांच में सहयोग करने को तैयार- दीपक केसरकर

दीपक केसरकर ने बताया कि उस समय बच्चों की जान बचाने के लिए आर्या को कुछ ठोस भरोसा देना जरूरी था. हालांकि, उन्होंने पुलिस को स्पष्ट कर दिया था कि वे अब मंत्री नहीं हैं और इस मामले पर केवल संबंधित अधिकारी ही आधिकारिक रूप से बात कर सकते हैं.

पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि अगर पुलिस उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है, तो वे पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं. सूत्रों के अनुसार, क्राइम ब्रांच जल्द ही दीपक केसरकर से औपचारिक बयान दर्ज करने के लिए संपर्क करेगी.

एनकाउंटर में रोहित आर्य की मौत

गौरतलब है कि रोहित आर्य ने महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के एक प्रोजेक्ट के कथित बकाया भुगतान को लेकर बंधक कांड की योजना पहले ही बना ली थी. सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया था. अधिकारी ने बताया कि घटना वाले दिन जब यह पता चला कि रोहित आर्य केसरकर से बात करना चाहता है तो अधिकारियों ने पूर्व मंत्री से संपर्क किया. 

पवई इलाके में महावीर क्लासिक बिल्डिंग स्थित आरए स्टूडियो में गुरुवार (30 अक्टूबर) की दोपहर डेढ़ बजे से शाम सवा पांच बजे के बीच बंधक बनाने की घटना हुई थी और अभियान के दौरान आखिरकार बंधकों को बचाया गया और रोहित आर्य (50) की मौत हो गई. पुलिस की गोलीबारी में घायल हुए आर्य को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Published at : 04 Nov 2025 07:14 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
बिहार
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
विश्व
क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? सूडान में अगवा किए गए भारतीय से बंदूकधारी का सवाल, पढ़ें पूरी खबर
क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? सूडान में अगवा किए गए भारतीय से बंदूकधारी का सवाल, पढ़ें पूरी खबर
स्पोर्ट्स
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
Advertisement

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
बिहार
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
विश्व
क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? सूडान में अगवा किए गए भारतीय से बंदूकधारी का सवाल, पढ़ें पूरी खबर
क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? सूडान में अगवा किए गए भारतीय से बंदूकधारी का सवाल, पढ़ें पूरी खबर
स्पोर्ट्स
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
बॉलीवुड
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
ट्रेंडिंग
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
शिक्षा
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूटिलिटी
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget