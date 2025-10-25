हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र: नवी मुंबई के अस्पताल की लापरवाही में बदल दिया युवक का शव, दो परिवारों में हुआ विवाद

महाराष्ट्र: नवी मुंबई के अस्पताल की लापरवाही में बदल दिया युवक का शव, दो परिवारों में हुआ विवाद

Mumbai News: पनवेल अस्पताल में डेडबॉडी एक्सचेंज का मामला सामने आया, जिससे दो परिवारों में विवाद हो गया.अस्पताल प्रशासन ने बाद में समझौता कर दोनों परिवारों को डेडबॉडी अंतिम संस्कार के लिए सौंप दी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 25 Oct 2025 12:07 PM (IST)


नवी मुंबई के पनवेल उपजिला अस्पताल में डेडबॉडी एक्सचेंज होने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिससे दो परिवारों के बीच विवाद खड़ा हो गया. यह मामला तब शुरू हुआ जब सुशांत मल्लम के परिवार ने अस्पताल पहुंचकर देखा कि वह उनके बेटे का शव नहीं है.

जांच करने पर पता चला कि सुशांत का शव बिशना रावत के परिजन ले गए थे, जिन्होंने कथित तौर पर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था. स्वास्थ्य अधिकारी अशोक गीते ने बताया कि 20 अक्टूबर को खारघर के सुशांत मल्लम और न्यू पनवेल के सुरक्षा रक्षक बिशना रावत, दोनों ने आत्महत्या की थी.

परिवारों की पहचान में हुई गड़बड़ी

दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे. चिकित्सकों ने बिशना रावत के परिजनों को शव ले जाने को कहा. रावत के परिजनों ने वीडियो के सामने शव की पहचान की और सुशांत मल्लम का शव लेकर चले गए. सुशांत के परिजन नेपाल में होने के कारण चार दिन बाद अस्पताल पहुंचे और शव को पहचानने से इनकार कर दिया.

अस्पताल ने कराई समझौता बैठक

चूंकि दोनों परिवार नेपाली थे और एक ही दिन घटना हुई थी, इसलिए अस्पताल प्रशासन से यह चूक हुई. हालांकि, बाद में अस्पताल प्रशासन ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराया. दोनों परिवार अंततः एक साथ बचे हुए शव का अंतिम संस्कार करने के लिए सहमत हुए और डेडबॉडी लेकर गए. 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.

Published at : 25 Oct 2025 12:07 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS NAVI MUMBAI Panvel Hospital
Embed widget