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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रExclusive: स्लो पॉइजन, जापानी वीडियो, कॉन्ट्रैक्ट किलर, केतन अग्रवाल हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे

Exclusive: स्लो पॉइजन, जापानी वीडियो, कॉन्ट्रैक्ट किलर, केतन अग्रवाल हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल की हत्याकांड को लेकर एबीपी न्यूज़ को बेहद अहम जानकारी हाथ लगी है, जो काफी हैरान कर देने वाली है.

Written By : गणेश ठाकुर |  Updated at : 16 Jul 2026 03:59 PM (IST)
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देश से बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में एबीपी न्यूज के हाथ हैरान कर देने वाली जानकारी हाथ लगी है, जो केतन हत्याकांड के आरोपी सिया और चेतन के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन सकती है.

इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि क्या सिया और चेतन ने केतन को मारने के लिए उसे स्लो पॉइजन दिया था? क्या सिया और चेतन ने केतन को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर से संपर्क किया था? 

क्या सिया और चेतन ने केतन गिरफ्तारी के बाद पुलिस से बचने के लिए जापानी वीडियो का सहारा लिया था, क्या सिया और चेतन की सीक्रेट शादी केतन की मौत की वजह बनी. इसके अलावा क्या केतन की मौत की जांच ने लोहगढ़ में हुए एक और हत्याकांड की परतें खोल दी हैं. एबीपी न्यूज इन सारे सवालों के जवाब आपको देगा.

ये भी पढ़ें: केतन अग्रवाल हत्याकांड: सिया गोयल के कर्मों की सजा भुगतेगा परिवार? बिजनेस बंद करने का मिला नोटिस

सिया- चेतन ने खाटू श्यान मंदिर में की शादी? 

क्या सिया और चेतन ने शादी की थी और क्या यहां वजह बनी केतन के हत्या की इसकी जांच पुणे पुलिस कर रही है. सूत्रों की माने तो जांच का जा रही है कि क्या सिया और चेतन ने गुपचुप तरीके से साल 2025 में शादी कर ली थी. इस जानकारी के तथ्य जानने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस की एक टीम राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर भी पहुंची और उस समय का सीसीटीवी फुटेज की मंदिर प्रशासन से मांगा गया है. 

 

वहीं सूत्र बताते हैं कि सिया और चेतन की शादी की दो तस्वीरें उनके हाथ लगी है लेकिन वो फोटो असली है या कितने छेड़छाड़कर ये फोटो बनाए है इसकी भी जांच चल रही है. इन सवालों के जवाब देने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा. 

दरअसल पुलिस जांच में पता चला है कि सिया और चेतन ने मई 2025 में सिया और चेतन ने शादी तय होने के बाद से ही केतन ही हत्या की साजिश रचना शुरु कर दिया था. पहले दोनों ने केतन को स्लो पॉइजन देकर मारने या जिंदगी भर के लिए अपाहिज करने की साजिश रची. इन दोनों ने ऐसा करने की कोशिश भी की लेकिन ज़हर नहीं मिलने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाए.

केतन की हत्या की दी थी सुपारी

फिर दोनों ने केतन की हत्या की सुपारी देने की कोशिश भी की. इस काम में उन्हे कुछ बंद तक सफलता भी मिली. उन्हें एक शख्स मिला भी जिसमें हत्या करने की सुपारी लेने के लिए हामी भरी. लेकिन बाद ये शख़्स डर गया और उसने काम करने से इनकार कर दिया. लेकिन अब यही शख्स इन दोनों के खिलाफ बना है सबसे बड़ा गवाह. पुलिस ने जिस होटल में दोनों ने इस कथित कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से मुलाकात की थी उस होटल का सीसीटीवी फुटेज भी बरामद कर लिया है.

कहां से आया लोहागढ़ में मारने का प्लान?

लेकिन केतन हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा ये है कि केतन की हत्या की जांच उसी लोहागढ़ फोर्ट में हुए एक मामले की परतें खोल दी है. जांच में पता चला की सिया को लोहागढ़ में हत्या का प्लान इसी जगह पर हुए एक 21 वर्षीय लड़की की आत्महत्या से मिला.

बताया जा रहा है 18 मार्च 2025 में जिस जगह पर केतन की गिरकर मौत हुई उसी जगह एक 21 वर्षीय लॉ की छात्र ने आत्महत्या की थी. सिया ने ये खबर पढ़ी और चेतन के साथ मिलकर प्लान बनाया. 

लोहागढ़ ले जाना इसलिए हुआ आसान

सिया जानती थी कि केतन एक ट्रैकर है और उसे वहां ट्रैकिंग के बहाने से ले जाना आसान होगा. सिवाय यहां ना तो कोई सीसीटीवी है और आम दिन में यहां भीड़ भी कम होती है ऐसे में हत्या का कोई चश्मदीद होने की संभावना भी बेहद कम हो जाती है. चेतन और सिया ने 31 मई को जाकर वहां रेकी की. वहां सेल्फी और वीडीयो भी बनाया और प्लान के मुताबिक हत्या को अंजाम दिया.

लेकिन अब पुलिस इस लड़की की आत्महत्या की जांच एक साल बाद दोबारा से शुरु कर रही है. क्योंकि पुलिस को शक है कि ये मामला भी हत्या का हो सकता है.

बचने के लिए देखे जापानी वीडियो

सिया और चेतन ने दो घंटे लंबे जापानी वीडियो देखे थे, ताकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच के समय किस तरह शांत रहकर जवाब देने चाहिए इसके तरीके पता चलते है. पुलिस के पास दोनों वीडियो की लिंक भी है जो सिया और चेतन के वेब हिस्ट्री से बरामद किए गए है.

ये भी पढ़ें: मुंबई: नाबालिग गर्लफ्रेंड की आंखों पर पट्टी बांधी और काट दिया गला! क्राइम पेट्रोल देखकर रची साजिश

Published at : 16 Jul 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal Murder Case
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