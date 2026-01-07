'महिलाएं बुलाकर पिटवाऊंगा', ऑटो में बात कर रही लड़कियों को ड्राइवर ने दी धमकी, बीच रास्ते उतारा

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) इलाके में ऑटो रिक्शा में सफर कर रही दो महिलाओं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है. बातचीत करने पर आपत्ति जताते हुए रिक्शा चालक ने न सिर्फ दोनों महिलाओं को बीच रास्ते में उतार दिया, बल्कि उन्हें धमकी भी दी. BKC पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान सुरेशकुमार समरबहादुर यादव के रूप में हुई है, जो कुर्ला ईस्ट का रहने वाला है. शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि वह अपनी सहेली के साथ बांद्रा स्टेशन से जियो कन्वेंशन सेंटर, BKC जाने के लिए ऑटो रिक्शा में बैठी थीं. यात्रा के दौरान दोनों महिलाएं आपस में बातचीत कर रही थीं, तभी रिक्शा चालक ने कथित तौर पर उन्हें बात करने से मना किया और चुप रहने को कहा.

ट्रैफिक सिग्नल पर उतारा, धमकी दी

जब दूसरी महिला ने इस पर आपत्ति जताई और चालक से ड्राइविंग पर ध्यान देने को कहा, तो स्थिति बिगड़ गई. आरोप है कि चालक ने एक ट्रैफिक सिग्नल के पास ऑटो रोककर दोनों महिलाओं को नीचे उतरने को कहा. महिलाओं ने विरोध करते हुए कहा कि सड़क के बीच उन्हें नहीं उतारा जा सकता, जिस पर चालक ने कथित तौर पर उन्हें धमकाया और कहा कि वह अपनी पहचान की महिलाओं को बुलाकर उनकी पिटाई करवाएगा.

सड़क पर खड़ी महिलाओं को मारने की कोशिश

डर के चलते दोनों महिलाएं ऑटो से उतर गईं. आरोप है कि सड़क पर खड़ी महिलाओं को मारने की कोशिश भी की गई. इसके बाद चालक थोड़ी दूर तक ऑटो लेकर गया और फिर लौटकर उनसे किराया मांगने लगा. जब महिलाओं ने बिना मंजिल तक पहुंचे किराया देने से इनकार किया, तो चालक ने कथित तौर पर गाली-गलौज की और दोबारा धमकी देकर वहां से फरार हो गया.

BKC पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना के बाद दोनों महिलाएं नजदीकी BKC पुलिस स्टेशन पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और बाद में आरोपी रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. यह घटना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. सार्वजनिक परिवहन में यात्रा कर रही महिलाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी पूरी तरह से अस्वीकार्य है.