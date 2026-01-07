अजित पवार के NCP ऑफिस में आग लगाने की कोशिश, छत्रपति संभाजीनगर में बड़ी वारदात, जांच जारी

छत्रपति संभाजीनगर के वार्ड 16 स्थित कैलास नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब तड़के करीब 4:30 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के पार्टी कार्यालय में आग लगाने की कोशिश की गई. अज्ञात व्यक्ति ने कार्यालय के बाहर बने मंडप में आग लगाने का प्रयास किया, जिससे कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

स्थानीय लोगों की सतर्कता से टली बड़ी अनहोनी

घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने धुआं और आग की लपटें देखीं. उन्होंने बिना देर किए आग बुझाने का प्रयास किया और तुरंत आग पर काबू पा लिया. स्थानीय लोगों की सतर्कता और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

जिंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई शिकायत

मामले की जानकारी मिलते ही जिंसी पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया. स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में आग लगाने की कोशिश जानबूझकर की गई प्रतीत हो रही है.

CCTV फुटेज के आधार पर जांच तेज

पुलिस को घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मिले हैं. इन फुटेज में संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियां कैद होने की बात सामने आई है. पुलिस इन वीडियो की गहनता से जांच कर रही है, ताकि आरोपी की पहचान की जा सके और उसके मकसद का पता लगाया जा सके.

इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है. पार्टी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.