मुंबई: विधान भवन, मेट्रो और स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में हुआ ये खुलासा

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: विधान भवन, मेट्रो और स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में हुआ ये खुलासा

Mumbai News: विधान भवन, मेट्रो और स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में हुआ ये खुलासा

Mumbai News In Hindi: मुंबई के विधान भवन, मंत्रालय, मेट्रो और स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. हालांकि, पुलिस की गहन तलाशी के बाद इस ईमेल को फर्जी करार दिया गया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 29 Jun 2026 08:25 PM (IST)
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देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर बम की झूठी धमकी देकर दहशत फैलाने का प्रयास किया गया है. शुक्रवार सुबह एक अज्ञात ईमेल के माध्यम से मुंबई के विधान भवन (State Assembly) को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. इस धमकी के सामने आते ही पुलिस महकमे और सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल हाई अलर्ट पर रखा गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह धमकी भरा ईमेल सुबह 8:11 बजे भेजा गया था. इसमें स्पष्ट रूप से दावा किया गया था कि दोपहर 1:11 बजे विधान भवन में विस्फोट किया जाएगा. इस खौफनाक ईमेल में केवल विधान भवन ही नहीं, बल्कि मुंबई के प्रमुख स्थानों जैसे—मेट्रो स्टेशन, मंत्रालय और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी.

SOP के तहत ली गई सघन तलाशी

धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस के बम निरोधक दस्ते (BDDS) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तुरंत मोर्चा संभाल लिया गया. हालांकि, शुक्रवार को अवकाश होने के कारण विधान भवन में सामान्य गतिविधियां नहीं चल रही थीं और भीड़-भाड़ नहीं थी. इसके बावजूद, पुलिस द्वारा तय सुरक्षा प्रोटोकॉल (SOP) का कड़ाई से पालन करते हुए पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई.

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जांच में फर्जी साबित हुई धमकी

काफी देर तक चलाए गए इस व्यापक सर्च ऑपरेशन के बाद परिसर से कोई भी विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई. इसके बाद पुलिस द्वारा आधिकारिक तौर पर इस ईमेल को फर्जी (Hoax) करार दिया गया. अब साइबर सेल और जांच एजेंसियों द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह धमकी भरा ईमेल किसके द्वारा और किस सर्वर (IP Address) से भेजा गया था.

गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है; इससे पूर्व भी विधानसभा सत्र के दौरान ठीक इसी तरह का धमकी भरा ईमेल भेजा गया था. बार-बार दी जा रही ऐसी झूठी धमकियों के कारण सुरक्षा व्यवस्था और साइबर अपराधों को लेकर चिंता बढ़ा दी गई है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 29 Jun 2026 08:25 PM (IST)
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