मुंबई: बांद्रा में देर रात आग से हड़कंप, डेजी शाह का आरोप- चुनाव प्रचार के पटाखों से लगी आग

महाराष्ट्र में मुंबई के बांद्रा इलाके में बीती रात उस समय हड़कम्प मच गया, जब यहां 12 मंजिला रिहायशी इमारत में अचानक आग लग गयी. इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. हालांकि इस घटना को लेकर फ़िल्म अभिनेत्री डेजी शाह का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. डेजी शाह ने आरोप लगाया कि ये आग उनके फ्लैट से सटी इमारत में लगी और उनका फ्लैट भी इसकी चपेट में आ सकता था.

उन्होंने आरोप लगाया कि आग चुनाव प्रचार के दौरान पटाखों से लगी. हालांकि स्थानीय प्रसाशन ने इस बात को लेकर अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि आग लगने का सही कारण क्या था.इस दौरान अफरा-तफरी का महौल रहा.

क्या था पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक मुंबई के बांद्रा इलाके में रात एक 12 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने की घटना सामने आई. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. दमकल अधिकारियों ने जानकरी दी है कि आग लगने का कोई स्पष्ट कारण नहीं आया है. फिलहाल जांच की जा रही है. इसके साथ ही इस अग्निकांड में कोई भी जनहानि या कोई भी घायल नहीं हुआ है.

डेजी शाह ने जताई नाराजगी

आग की घटना को लेकर अभिनेत्री डेजी शाह ने नाराज़गी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए बयान जारी करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान पटाखों के इस्तेमाल की वजह से यह आग लगी है. उन्होंने इसे ‘नागरिक जिम्मेदारी की कमी’ बताते हुए सवाल उठाया कि आखिर आम लोगों की जान और सुरक्षा से इतना बड़ा समझौता क्यों किया जा रहा है.

फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के सटीक कारणों की जांच कर रहे हैं. घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. हालांकि अब सब शांत है.