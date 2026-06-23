हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र में हो गई मानसून की एंट्री! 12 दिन देरी से पहुंचा, मुंबई समेत कई अन्य हिस्सों में बारिश

महाराष्ट्र में हो गई मानसून की एंट्री! 12 दिन देरी से पहुंचा, मुंबई समेत कई अन्य हिस्सों में बारिश

Monsoon 2026 in Maharashtra: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है. इसी के साथ मौसम विभाग ने मानसून की आधिकारिक घोषणा कर दी है. मानसून 12 दिन लेट पहुंचा है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 23 Jun 2026 01:18 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के लिए राहत की खबर है. 12 दिन की देरी से ही सही, लेकिन महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून की एंट्री हो गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई में दक्षिण-पश्चिम मानसून के पहुंचने की आधिकारिक घोषणा कर दी है.

मानसून की उत्तरी सीमा (Northern Limit of Monsoon) फिलहाल दहानू, वर्धा, रायपुर और मोतिहारी से होकर गुजर रही है. अगले दो से तीन दिनों में गुजरात के कुछ हिस्सों में भी मानसून के पहुंचने की संभावना है. साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है. मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंचने की संभावना जताई गई है. 

मुंबई के लिए महत्वपूर्ण बातें 

जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर मुंबई में मानसून 11 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन इस साल मानसून ने 12 दिन की देरी से मुंबई में दस्तक दी है. इससे पहले साल 2023 में भी मुंबई में मानसून 23 जून को ही पहुंचा था.

यह भी पढ़ें: '500 करोड़ खर्च किए तब जाकर 6 तंदरुस्त गद्दार पैदा हुए... इनका मां-बाप कौन?' बागी सांसदों पर संजय राउत का हमला

मुंबई में सुबह से हो रही बरसात

आज सुबह से मुंबई सहित आसपास के जिलों में रुक-रुक कर बरसात हो रही है. मुंबई के अंधेरी बांद्रा मलाड, कांदिवली, दहिसर ,पवई,विक्रोली,घाटकोपर बारिश हो रही है. वहीं, बरसात भले ही देर से आई हो, लेकिन पहले दिन ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बरसात के कारण कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी हो रही हैं.

अंधेरी लोखंडवाला में कार पर गिरा पेड़, गाड़ी को भारी नुकसान

बताया जा रहा है कि मुंबई में अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में लग्जरी कार पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे वाहन को भारी नुकसान पहुंचा है. दरअसल, मुंबई उपनगर में अंधेरी समेत आसपास के इलाकों में बारिश हो रही थी. इसी दौरान सोसायटी परिसर में खड़ी अभिनेत्री खुशी मुखर्जी की लग्जरी कार पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर पड़ा. 

पेड़ गिरने से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में बारिश और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों पर वाहन खड़े करने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Mumbai Weather: मुंबई में जल्द दस्तक देगा दक्षिण-पश्चिम मानसून, IMD ने अगले 48 घंटे के लिए दिया बड़ा अपडेट

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Monsoon 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में हो गई मानसून की एंट्री! 12 दिन देरी से पहुंचा, मुंबई समेत कई अन्य हिस्सों में बारिश
महाराष्ट्र में हो गई मानसून की एंट्री! 12 दिन देरी से पहुंचा, मुंबई समेत कई अन्य हिस्सों में बारिश
महाराष्ट्र
'500 करोड़ खर्च किए तब जाकर 6 तंदरुस्त गद्दार पैदा हुए... इनका मां-बाप कौन?' बागी सांसदों पर संजय राउत का हमला
'500 करोड़ खर्च किए तब जाकर 6 तंदरुस्त गद्दार पैदा हुए... इनका मां-बाप कौन?' संजय राउत का हमला
महाराष्ट्र
Mumbai Weather: मुंबई में जल्द दस्तक देगा दक्षिण-पश्चिम मानसून, IMD ने अगले 48 घंटे के लिए दिया बड़ा अपडेट
मुंबई में जल्द दस्तक देगा दक्षिण-पश्चिम मानसून, IMD ने अगले 48 घंटे के लिए दिया बड़ा अपडेट
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ फिर होगा खेला? पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंचे 3 विधायक और एक MLC
महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ फिर होगा खेला? पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंचे 3 विधायक और एक MLC
Advertisement

वीडियोज

नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, जल्द होगा बड़ा खुलासा
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट SIT ने गृह सचिव को सौंपी, जल्द होगा बड़ा खुलासा
इंडिया
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री एस जयशंकर, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
इस देश में है सोने और यूरेनियम का बड़ा भंडार! प्लान लेकर पहुंच गए विदेश मंत्री, जानें क्या होगा भारत को फायदा?
ओटीटी
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़क उठे रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़के रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'
क्रिकेट
IND Vs ENG T20 Series 2026: वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
वैभव सूर्यवंशी से पहले इंग्लैड क्यों पहुंचे उनके पिता,अरबपति बिजनेसमैन से की मुलाकात, जानिए वजह
विश्व
US-Pak Relations: 'हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं', जेडी वेंस की बात सुनकर भड़क गए अमेरिकी नेता, बोले- 'ये वही हैं, जिन्होंने...'
'हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं', जेडी वेंस की बात सुनकर भड़क गए अमेरिकी नेता, बोले- 'ये वही हैं, जिन्होंने...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: 15 लोगों को निगल गई आग, किसी की थी शादी, कोई घर का इकलौता चिराग, कैसे हुआ यह दर्दनाक अग्निकांड
लखनऊ: 15 लोगों को निगल गई आग, किसी की थी शादी, कोई घर का इकलौता चिराग, कैसे हुआ यह दर्दनाक अग्निकांड
एग्रीकल्चर
नीम से कैसे बना सकते हैं जैविक खाद, तरीका जान लेंगे तो होगी हजारों की बचत?
नीम से कैसे बना सकते हैं जैविक खाद, तरीका जान लेंगे तो होगी हजारों की बचत?
ABP NEWS
Lucknow Viral News: डिप्टी CM Brajesh Pathak लखनऊ अग्निकांड पर बात करते हुए भावुक होकर रो पड़े
Lucknow Viral News: डिप्टी CM Brajesh Pathak लखनऊ अग्निकांड पर बात करते हुए भावुक होकर रो पड़े
ABP NEWS
Viral Video: गंगा में ‘चिकन चियर्स’ डालना पड़ा भारी, पुलिस ने की कार्रवाई
Viral Video: गंगा में ‘चिकन चियर्स’ डालना पड़ा भारी, पुलिस ने की कार्रवाई
ABP NEWS
Viral News: टोलकर्मी ने गाली दी तो लोगों ने किया हंगामा
Viral News: टोलकर्मी ने गाली दी तो लोगों ने किया हंगामा
ABP NEWS
Viral News: कैलाश विजयवर्गीय के ‘काफिर’ वाले बयान पर गरमाई राजनीति
Viral News: कैलाश विजयवर्गीय के ‘काफिर’ वाले बयान पर गरमाई राजनीति
ABP NEWS
Lucknow Coaching Fire | Viral News: आग से बचने को बच्चों ने जान की बाजी लगाई
Lucknow Coaching Fire | Viral News: आग से बचने को बच्चों ने जान की बाजी लगाई
Embed widget