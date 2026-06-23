महाराष्ट्र के लिए राहत की खबर है. 12 दिन की देरी से ही सही, लेकिन महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मानसून की एंट्री हो गई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई में दक्षिण-पश्चिम मानसून के पहुंचने की आधिकारिक घोषणा कर दी है.

मानसून की उत्तरी सीमा (Northern Limit of Monsoon) फिलहाल दहानू, वर्धा, रायपुर और मोतिहारी से होकर गुजर रही है. अगले दो से तीन दिनों में गुजरात के कुछ हिस्सों में भी मानसून के पहुंचने की संभावना है. साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अन्य इलाकों में भी मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है. मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंचने की संभावना जताई गई है.

मुंबई के लिए महत्वपूर्ण बातें

जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर मुंबई में मानसून 11 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन इस साल मानसून ने 12 दिन की देरी से मुंबई में दस्तक दी है. इससे पहले साल 2023 में भी मुंबई में मानसून 23 जून को ही पहुंचा था.

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मुंबई में सुबह से हो रही बरसात

आज सुबह से मुंबई सहित आसपास के जिलों में रुक-रुक कर बरसात हो रही है. मुंबई के अंधेरी बांद्रा मलाड, कांदिवली, दहिसर ,पवई,विक्रोली,घाटकोपर बारिश हो रही है. वहीं, बरसात भले ही देर से आई हो, लेकिन पहले दिन ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. बरसात के कारण कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी हो रही हैं.

अंधेरी लोखंडवाला में कार पर गिरा पेड़, गाड़ी को भारी नुकसान

बताया जा रहा है कि मुंबई में अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में लग्जरी कार पर एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे वाहन को भारी नुकसान पहुंचा है. दरअसल, मुंबई उपनगर में अंधेरी समेत आसपास के इलाकों में बारिश हो रही थी. इसी दौरान सोसायटी परिसर में खड़ी अभिनेत्री खुशी मुखर्जी की लग्जरी कार पर अचानक एक विशाल पेड़ गिर पड़ा.

पेड़ गिरने से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके अगले हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में बारिश और तेज हवाओं के दौरान खुले स्थानों पर वाहन खड़े करने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

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