मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर रंग फेंकने के मामले में बड़ा एक्शन, 14 दिन की हिरासत में आरोपी

मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की पत्नी मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर लाल रंग फेंकने के मामले में आरोपी उपेंद्र पावसकर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इससे पहले आरोपी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि रंग फेंकने के पीछे किसी ने इशारा तो नहीं किया. उन्होंने बताया कि मीनाताई ठाकरे को महाराष्ट्र में देवी समान माना जाता है, इसलिए आरोपी की मंशा और घटना के पीछे का कारण पता लगाना आवश्यक है. पुलिस ने आरोपी की और पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत बढ़ाने की मांग भी की.

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी

बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि मामले की जांच के लिए अब अतिरिक्त पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिर्यादी की पूछताछ पहले ही हो चुकी है. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस की मांग खारिज कर दी और आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पुलिस से पूछा कि क्या घटना का कोई आई-विटनेस मौजूद था. पुलिस ने जवाब दिया कि घटना के समय कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और कोई शोरगुल भी नहीं हुआ.

आरोपी पर धारा 298 के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि आरोपी उपेंद्र पावसकर मुंबई के प्रभादेवी इलाके में अकेले रहता है. पड़ोसियों का कहना है कि वह लंबे समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ जैसा व्यवहार कर रहा था. इसके मद्देनजर पुलिस उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच करेगी. यह घटना उस समय सामने आई जब स्थानीय लोगों ने सुबह प्रतिमा पर लाल रंग फेंका हुआ देखा. घटना के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे हिरासत में लिया गया. आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों से संबंधित है.

आरोपी की मानसिक स्थिति की होगी जांच

इस मामले ने मुंबई में राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर दी है. मीनाताई ठाकरे की प्रतिमा पर रंग फेंकने की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है. वहीं, आरोपी की मानसिक स्थिति और इस घटना के पीछे की वजह की जांच अब अदालत और पुलिस दोनों के लिए अहम चुनौती बन गई है. आने वाले दिनों में आरोपी की मानसिक स्थिति की रिपोर्ट और आगे की कानूनी कार्रवाई पर निगाह रखी जाएगी.