Maharashtra: परभाणी में बाइक की कार से भीषण टक्कर, कीर्तन से लौटते वक्त 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Maharashtra Accident News: महाराष्ट्र के परभणी से एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद दुर्घटना की खबर सामने आई है, यहां कीर्तन समारोह का कार्यक्रम समाप्त करके मोटरसाइकिल से गांव लौटते हुए तीन वारकरियों की कार से भीषण टक्कर हो गई. इस दुर्घटना में तीन वारकरियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है. इस घटना से इलाके में गहरा शोक छाया हुआ है.

बता दें कि ह.भ.प. माऊली दिगंबरराव कदम, ह.भ.प. प्रसादराव कदम, (निवासी बोर्डी) और ह.भ.प. दत्ता माणिकराव कऱ्हाले निवासी मुडा ऐसे मृतकों के नाम हैं. इस दुर्घटनासे परभणी के वारकरी संप्रदाय पर शोक छाया हुआ है और सर्वत्र दुख व्यक्त किया जा रहा है.

इलाज से पहले ही तीनों की हुआ मौत

मिली जानकारी के मुताबिक, माऊली कदम, दत्ता कराले, प्रसादराव कदम ये तीनों परभणी तालुका के पिंपल के कीर्तन कार्यक्रम के लिए गए थे. रात एक बजे के आसपास कीर्तन समारोह समाप्त करके मोटरसाइकिल से परभणी- जिंतूर मार्ग से बोर्डी गांव की ओर निकले. इस दौरान झरी के पास लोअर दूधना बाएं नहर के पास आते ही उनकी मोटरसाइकिल और कार की भीषण दुर्घटना हो गई.

हादसे के चलते वारकरी संप्रदाय पर शोक छाया

इस दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण पुलिस स्टेशन के बीट जमादार शंकर हाके ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को परभणी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने जांच कर तीनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी सुबह चारों ओर फैल गई. इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण समस्त वारकरी संप्रदाय पर शोक छाया हुआ है और साथ ही परिवार को रो-रोकर बुरा हाल हो गया है.

