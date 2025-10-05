महाराष्ट्र: गरबा के बाद सिक्योरिटी गार्ड की चाकू मारकर हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

महाराष्ट्र के उलवे सेक्टर 25 'ए' स्थित वैकुंठ बिल्डिंग में गरबा खेलने को लेकर हुआ मामूली विवाद शुक्रवार देर रात खूनी झगड़े में बदल गया. इस झगड़े में बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड उदय केहरि सूद (26) की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के तुरंत बाद उलवे पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार (4 सितंबर) देर रात करीब 1 बजे हुई. मृतक गार्ड उदय सूद और मुख्य आरोपी ऋषिकेश रामदास रांजने (27), जो एस्टेट एजेंट हैं, उनके बीच पहले भी अक्सर झगड़े होते रहे थे. दूसरा आरोपी सूरज रत्नलाल जेसवाल है. घटना के दिन भी दोनों के बीच तीखी बहस हुई. बताया गया कि गार्ड ने ताले से आरोपी के सिर पर हमला किया, जिसके जवाब में ऋषिकेश ने अपने पास रखे चाकू से उदय के पेट पर वार कर दिया.

घटना के बाद मृतक का फोन लेकर आरोपी फरार

गंभीर रूप से घायल उदय सूद की मौके पर ही मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद ऋषिकेश मृतक का मोबाइल लेकर फरार हो गया. बिल्डिंग निवासियों और पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. उलवे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों और टीम के साथ मुख्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी.

मामूली झगड़ा गंभीर हिंसा में बदला और चली गई जान

पुलिस ने बताया कि आरोपी नवरात्रि के दौरान रोजाना देर से गरबा खेलने लौटते थे, जिससे बिल्डिंग निवासियों को असुविधा होती थी. यही विवाद कई बार गार्ड और आरोपी के बीच बढ़ चुका था. इस दिन भी मामूली झगड़ा गंभीर हिंसा में बदल गया, जिससे उदय सूद की जान चली गई.

पनवेल से आरोपी को किया गिरफ्तार

सूचना मिलते ही पुलिस ने तकनीकी सहायता और मुखबिरों की मदद से आरोपी की खोज शुरू की. शनिवार सुबह भागने की तैयारी में जुटे ऋषिकेश को पनवेल से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के खिलाफ हत्या (आईपीसी की धारा 302) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं, सूरज रत्नलाल को अपराध में सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि घटना में अन्य कोई शामिल तो नहीं था. उलवे सेक्टर 25 ‘ए’ की यह घटना स्थानीय लोगों में सनसनी पैदा कर रही है, क्योंकि मामूली विवाद अचानक हिंसा में बदल गया. पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और आम लोगों से संयम बरतने की अपील की है.