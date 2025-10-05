एक्सप्लोरर
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
MP Cough Syrup News: परासिया में 10 बच्चों की मौत के मामले में डॉक्टर प्रवीन सोनी को गिरफ्तार कर लिया है. FIR सरेसन फार्मास्यूटिकल और डॉ सोनी के खिलाफ दर्ज की गई, जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है.
मध्य प्रदेश स्थित छिंदवाड़ा के परासिया में 10 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने डॉक्टर प्रवीन सोनी को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना उस समय सामने आई जब बच्चों की मौत Coldrif खांसी की सिरप के सेवन के बाद हुई. इस मामले में सरेसन फार्मास्यूटिकल और डॉक्टर सोनी पर गैरकानूनी रूप से सिरप देने का आरोप है.
आगे की कार्रवाई
डॉक्टर सोनी से विस्तृत पूछताछ जारी है. कंपनी के अन्य अधिकारियों और मेडिकल स्टाफ के खिलाफ भी जांच की संभावनाएं जताई जा रही है. जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
(ये खबर अपडेट हो रही है)
