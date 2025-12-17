BMC चुनाव के बीच Maharashtra की राजनीति में नया तूफान! अजित पवार के एक और मंत्री देंगे इस्तीफा?

महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे को सदनिका घोटाला मामले में सुनाई गई दो साल की सजा को नासिक जिला न्यायालय ने बरकरार रखा है. नासिक जिला न्यायालय ने इस संबंध में 16 नवंबर को फैसला सुनाया था. इसके बाद अब अगले ही दिन पुलिस द्वारा माणिकराव कोकाटे की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

किसी भी समय माणिकराव कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने की संभावना है. अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए आवेदन दाखिल कर दिया गया है. न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अंजली दिघोळे ने गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है. अंजली दिघोळे के इस आवेदन पर अदालत क्या फैसला लेती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

माणिकराव कोकाटे का विभाग किसे मिले, इस बात पर हुई चर्चा

अगर गिरफ्तारी वारंट जारी होता है, तो इससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ऐसे में अब अजित पवार क्या निर्णय लेते हैं, इस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. इसी बीच, आज सुबह अजित पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके ‘वर्षा’ निवास पर मुलाकात की.

इस मुलाकात में मंत्री माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे को लेकर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है. आज की मुलाकात में अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस को माणिकराव कोकाटे के मामले की पूरी जानकारी दी.

इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार से कहा कि माणिकराव कोकाटे के इस्तीफे को लेकर फैसला आपको ही लेना चाहिए.

हाई कोर्ट की रोक पर ही बच सकता है मंत्री पद

साथ ही, देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर अजित पवार से यह भी पूछा कि माणिकराव कोकाटे का मंत्रालय किसे दिया जाना चाहिए, ऐसा सूत्रों ने बताया है. सूत्रों के अनुसार, अगर हाई कोर्ट इस फैसले पर रोक लगाता है, तभी माणिकराव कोकाटे का मंत्री पद बच सकता है. अगर यदि ऐसा नहीं होता, तो माणिकराव कोकाटे का विभाग किसे सौंपा जाए, यह बताने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ‘वर्षा’ निवास पर हुई मुलाकात के दौरान अजित पवार से सवाल किया.

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले अजित पवार कोटे से मंत्री बने धनंजय मुंडे को भी इस्तीफा देना पड़ा था. अब देखना होगा कि क्या माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा होगा या नहीं?