Maharashtra: कर्ज के बोझ तले दबा था किसान, कंबोडिया जाकर 8 लाख रुपए में बेच दी किडनी

Maharashtra News: देश और राज्य में जहां विकसित भारत और उज्ज्वल भविष्य की बातें हो रही हैं, वहीं विदर्भ के चंद्रपुर जिले से एक बेहद शर्मनाक और दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां गरीबी और कर्ज के दबाव ने एक किसान को अपनी किडनी बेचने तक पर मजबूर कर दिया. यह घटना बताती है कि आज भी ग्रामीण इलाकों में किसानों की हालत कितनी गंभीर बनी हुई है.

दूध व्यवसाय के लिए लिया था कर्ज

महाराष्ट्र के नागभीड़ तालुका के मिंथुर गांव में रहने वाले युवा किसान रोशन कुडे ने कुछ साल पहले दूध का व्यवसाय शुरू करने के लिए एक निजी साहूकार से एक लाख रुपये ब्याज पर उधार लिए थे. शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पशुओं की मौत हो गई. इसके बाद रोशन की आमदनी बंद हो गई और वह समय पर कर्ज नहीं चुका सका.

कर्ज न चुका पाने के कारण मूल राशि के साथ ब्याज भी लगातार बढ़ता गया. साहूकार बार-बार पैसे की मांग करता रहा और किसान पर मानसिक दबाव बनाता रहा. रोशन का आरोप है कि साहूकार ने उसे साफ तौर पर कहा कि कर्ज चुकाने का एक ही रास्ता है अपनी किडनी बेचना.

किडनी बेचने के लिए विदेश जाने को मजबूर

किसान का आरोप है कि साहूकार की सलाह और दबाव में आकर वह पहले कोलकाता गया और फिर वहां से कंबोडिया पहुंचा. वहां उसने करीब 8 लाख रुपये में अपनी किडनी बेच दी. इस रकम से उसने साहूकार का कर्ज चुकाया, लेकिन बदले में अपनी सेहत और जिंदगी को खतरे में डाल दिया.

इस घटना के सामने आने के बाद पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब किसानों की आय दोगुनी करने की बातें हो रही हैं, तब एक किसान को कर्ज चुकाने के लिए अपना अंग क्यों बेचना पड़ रहा है.

सरकार से कार्रवाई की मांग

पीड़ित किसान रोशन कुडे ने प्रशासन से आरोपी साहूकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. अब सबकी नजरें राज्य सरकार और कृषि मंत्री पर टिकी हैं कि वे इस गंभीर मामले में कितनी जल्दी और कितनी सख्ती से कदम उठाते हैं.