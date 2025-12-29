Maharashtra: महाराष्ट्र में ठंड का कहर! शीत लहर से कई जिलों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान, जानें मौसम का हाल
Maharashtra News: दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. उत्तर भारत में शीत लहर का प्रकोप जारी है और इसका सीधा असर अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है. उत्तर और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है.
मौसम विभाग की चेतावनी
भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है. पर्वतीय इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है. इन्हीं ठंडी हवाओं के कारण महाराष्ट्र में भी ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है.
26/12: #नवीन_वर्षाचा🎅प्रारंभ थोड्या काळासाठी #गारठा! 🎉— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) December 26, 2025
३१ डिसेंबर व १ जानेवारी २०२६ दरम्यान #उत्तर_महाराष्ट्र व #मुंबईसह लगतच्या काही भागात #तापमानात_घट होण्याची शक्यता IMD मॉडेल मार्गदर्शनात दिसते.
थंड व कोरडे जमिनीलगत वारे(९२५ एचपीए) उत्तरेकडून खाली राज्यात येण्याची शक्यता. pic.twitter.com/5izLG5kHHu
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है. साल के आखिरी दिनों में राज्यभर में ठंड का जोर बना रहेगा. नए साल की शुरुआत भी ठंडी और शुष्क हवाओं के साथ होने की संभावना है. खासकर उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई से सटे इलाकों में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है.
कई जिलों में ठंड का ज्यादा असर
पुणे, नासिक, जळगांव जैसे उत्तर महाराष्ट्र के जिलों में ठंड अधिक महसूस की जा रही है. इन शहरों में हाल ही में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक दर्ज किया गया. मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में भी तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच रहा. सुबह और शाम के समय ठंड ज्यादा बढ़ने से लोग अलाव जलाते नजर आ रहे हैं.
मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिनों तक महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण गारठा महसूस होता रहेगा. नए साल में भी लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम ही है.
