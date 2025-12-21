Mumbai Crime News: पनवेल से एक बेहद चौंकाने वाली और खतरनाक घटना सामने आई है. पनवेल से खांदेश्वर स्टेशन के बीच गुरुवार सुबह एक 18 साल के इंजीनियरिंग की छात्रा को चलती लोकल ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया गया. यह घटना उस समय हुई, जब एक 50 साल के व्यक्ति अचानक महिलाओं के डिब्बे में घुस गया. विरोध करने पर आरोपी ने गुस्से में आकर छात्रा को ट्रेन से बाहर फेंक दिया. इस घटना से लोकल यात्रियों में दहशत फैल गई.

महिलाओं के डिब्बे में घुसा आरोपी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित छात्रा खारघर स्थित एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करती है. गुरुवार सुबह करीब 8 बजे वह अपनी एक सहेली के साथ पनवेल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से सीएसएमटी जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार हुई थी. वह महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में यात्रा कर रही थी.

इसी दौरान शेख अख्तर नवाज (50) नामक व्यक्ति अचानक महिलाओं के डिब्बे में चढ़ गया. जब वहां मौजूद महिला यात्रियों ने उसे रोका और नीचे उतरने के लिए कहा, तो वह महिलाओं से बहस करने लगा.

गुस्से में छात्रा को दिया धक्का

बहस बढ़ने पर आरोपी गुस्से से बेकाबू हो गया. इसी दौरान उसने पीछे से 18 साल के छात्रा को जोरदार धक्का दे दिया. ट्रेन चल रही थी और छात्रा सीधे रेलवे ट्रैक पर गिर गई. यह दृश्य देखकर डिब्बे में मौजूद महिलाएं चीख पड़ीं.

रेलवे ट्रैक पर गिरने से छात्रा के सिर, कमर और हाथ-पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. घायल अवस्था में उसने अपने पिता को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उसकी हालत स्थिर है, लेकिन चोटें गंभीर हैं.

रेलवे पुलिस की तत्पर कार्रवाई

घटना के बाद आरोपी खांदेश्वर स्टेशन पर उतरकर फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डिब्बे में मौजूद सतर्क महिला यात्रियों ने तुरंत जीआरपी (रेलवे पुलिस) को सूचना दी. रेलवे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खांदेश्वर स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

पनवेल रेलवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 और भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 162 व 138 के तहत मामला दर्ज किया है. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय तायडे के अनुसार, आरोपी अकेला रहता है और उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है. प्रारंभिक जांच में उसके मानसिक संतुलन बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है. अदालत ने आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है.