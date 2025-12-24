मुंबई: APMC के पूर्व उपाध्यक्ष पर 57 करोड़ की धोखाधड़ी का केस, EOW ने दर्ज की FIR

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने नवी मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति (APMC) के पूर्व उपाध्यक्ष धनंजय वडकर (58) के खिलाफ 57.14 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की है. यह मामला पायधुनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है.

शिकायतकर्ता राजेंद्र पिसाट (66), जो लैविश लग्ज़री एलएलपी में कंसल्टेंट हैं, के अनुसार वडकर ने राजनीतिक संपर्कों का हवाला देकर कंपनी को रियल एस्टेट में निवेश के लिए प्रेरित किया. लैविश लग्ज़री एलएलपी लग्ज़री वस्तुओं के आयात-निर्यात के कारोबार से जुड़ी है. वर्ष 2021 में वडकर इस फर्म में पार्टनर बने थे और नवंबर 2021 में पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया था.

क्या है पूरा मामला?

शिकायत में आरोप है कि नवंबर 2021 में वडकर के कहने पर कंपनी ने पुणे में सस्ते दामों पर जमीन खरीदने के नाम पर 433 करोड़ ट्रांसफर किए. इसमें से 135 करोड़ वडकर ने वापस किए, जबकि शेष 298 करोड़ कथित तौर पर किसानों से विवादित और मुकदमेबाजी वाली जमीनें खरीदने में लगाए गए, जिनके लिए जमीन की वास्तविक कीमत का केवल 10–20 प्रतिशत ही भुगतान किया गया.

कुल मिलाकर करीब 16 एकड़ जमीन खरीदी गई. इनमें से 243 गुंठा जमीन बाद में ऊंचे दामों पर बेच दी गई, जबकि 402.45 गुंठा जमीन अब भी वडकर के कब्जे में होने का दावा किया गया है. आरोप है कि लैविश लग्ज़री एलएलपी ने वडकर को 10–12 करोड़ नकद और 17 करोड़ चेक के जरिए भुगतान किया, लेकिन जमीन की बिक्री से हुए मुनाफे में कंपनी को उसका हिस्सा नहीं दिया गया.

स्टांप ड्यूटी की चोरी का भी आरोप

शिकायत में यह भी कहा गया है कि वडकर ने पार्टनर होने की अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अन्य पार्टनरों को गुमराह किया और कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया. बेची गई जमीन की कुल कीमत 29 करोड़ बताई गई है, जबकि वडकर के पास कथित तौर पर मौजूद शेष जमीन की सरकारी वैल्यू 28.14 करोड़ आंकी गई है. इस तरह कुल कथित धोखाधड़ी की रकम 57.14 करोड़ बताई जा रही है.इसके अलावा वडकर पर जमीन की रजिस्ट्री कम मूल्य पर दिखाकर स्टांप ड्यूटी की चोरी कर सरकार को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है.

शिकायत के आधार पर EOW ने धनंजय वडकर के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है. वडकर ने सेशंस कोर्ट में राहत के लिए याचिका दायर की है, जिस पर 24 दिसंबर को सुनवाई प्रस्तावित है.