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महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी

महाराष्ट्र में इन दिनों लोग सूखे की मार झेल रहे हैं. इस बीच बारिश के मौसम में गांव के लोग पानी को तरस गए हैं. वहीं खेतों में खड़ी फसलें सूख रही हैं.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 05 Oct 2026 03:26 PM (IST)
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महाराष्ट्र में इन दिनों सूखे के हालात बने हुए हैं. कई इलाकों से सूखे की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं. राज्य में जगह-जगह फटी हुई जमीन, सूख चुकी फसलें, तलहटी तक पहुंच चुकें कुएं, सूखे पड़े खेत तालाब और पानी की एक-एक बूंद के लिए जद्दोजहद जारी है. छत्रपति संभाजीनगर के वैजापुर तालुका में जहां तक नजर जा रही है, वहां तक मक्का सूख चुकी है. भुट्टे की जगह खेत में सिर्फ सूखी हुई चिपाट बची है.

किसानों द्वारा फसल को पानी देने के लिए ड्रिप लगाई, लेकिन कुएं का पानी खेत तक पहुंचने से पहले ही मोटर बंद हो जाती है. एक तरफ आंखों के सामने खड़ी फसल सूख रही है तो दूसरी तरफ गांव-गांव में पानी की टंकियां टैंकर का इंतजार कर रही हैं. जिन कुओं में बारिश के मौसम में पानी लबालब हुआ करता था आज उन्हीं कुओं का तल दिखाई दे रहा है.

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वहीं जिन खेतों और तालाबों में बारिश का पानी जमा होता था, आज वही सूखे पड़े हैं और सूखे की आहट मिलते ही टैंकर तैयार करने की भागदौड़ भी शुरू हो गई है. खंडाळा गांव में फटी हुई जमीन, सूख चुकी फूलगोभी की फसल, सूख चुके टमाटर के पौधे और पौधों पर लगे टमाटर भी पानी के अभाव में सूख चुके हैं. वैजापुर तालुका के खंडाळा गांव में किसानों के संघर्ष की यह रोज की कहानी बन चुकी है.

लोणी गांव में सूखी मक्का की फसल

महाराष्ट्र के लोणी गांव की तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूखे की मार कितनी भयावह है. लोणी गांव में कभी खेतों को जिंदगी देने वाला कुआं आज खुद पानी के लिए तरस रहा है. कुएं की तलहटी में थोड़ा सा पानी और कुएं के चारों तरफ सूखा पड़ा खेत-शिवार पड़ा है. कुआं पूरी तरह तलहटी तक पहुंच चुका है.

वहीं मवेशियों के लिए बचा थोड़ा बहुत पानी भी टैंकर से कुएं में डालना पड़ रहा है. दरअसल ये हालात अप्रैल-मई के आखिर में दिखाई देते थे, लेकिन इस साल बारिश के मौसम में ही कुएं का तल दिखाई दे रहा है. जिस मौसम में कुएं पानी से लबालब भरे रहते थे उसी मौसम में पानी के लिए टैंकर की जरूरत पड़ रही है.

टूनकी गांव में पानी को लेकर विवाद

टूनकी गांव में बारिश के मौसम में भी हर घर के सामने पानी की टंकियां, टैंकर आता है और टंकी भरने के लिए हर कोई दौड़ पड़ता है. ऐसे में पानी कम और जरूरत ज्यादा होने से विवाद शुरू होता है. टैंकर का पानी अपनी टंकी में भरने के लिए लोगों में धक्का-मुक्की और बहस देखने को मिल रही है. इस दौरान टैंकर नहीं रुका तो एक ग्रामीण ने हाथ में पत्थर तक उठा लिया. 

स्थानीय लोगों को कहना है, “पानी बहुत कम आता है और अगर टैंकर आता है तो सभी लोग अपनी-अपनी टंकी भरने के लिए दौड़ते हैं. पानी कम पड़ जाता है, इसलिए लोगों में विवाद हो जाता है. बारिश के मौसम में भी अगर पानी के लिए इतनी परेशानी हो रही है, तो आने वाले दिनों में क्या होगा, यही चिंता है.”

टैंकर चालक ने क्या बताया?

वहीं पानी लेकर आ रहे टैंकर चालक ने बताया, “हम टैंकर लेकर आते हैं और सभी लोगों को पानी देने की कोशिश करते हैं. लेकिन पानी सीमित होता है और लोगों की जरूरत ज्यादा है. इसी वजह से कई बार ग्रामीणों के साथ विवाद की स्थिति बन जाती है.”

ग्रामीणों का क्या कहना है?

वहीं सूखे के बीच ग्रामीणों का कहना है, “बारिश का मौसम चल रहा है, लेकिन हमारे गांव में पानी नहीं है. खेत सूख गए हैं, कुएं सूख रहे हैं और पीने के पानी के लिए भी टैंकर का इंतजार करना पड़ रहा है. आखिर हम जाएं तो जाएं कहां?”

समारोपासाठी में भी भयावह मंजर

समारोपासाठी में भी सूखे का भयावह मंजर देखने को मिल रहा है. बारिश के मौसम में जब खेत हरे होने चाहिए थे, तब मराठवाड़े में किसान सूखे खेतों के बीच खड़ा है. कहीं फसल सूख रही है. कहीं कुएं का तल दिखाई दे रहा है. कहीं खेत तालाब खाली हैं और कहीं पानी के टैंकर के लिए ग्रामीणों के बीच विवाद हो रहा है. ऐसे में सवाल सिर्फ इस साल के सूखे का नहीं है. सवाल है कि बारिश के मौसम में ही अगर पानी का ये हाल है तो आने वाले दिनों में तस्वीर कितनी भयावह होगी?

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About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 05 Oct 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
Maharashtra Weather MAHARASHTRA NEWS
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