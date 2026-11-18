महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक पिता पर अपने ही दो मासूम बच्चों की हत्या करने का आरोप है. बताया जा रहा है कि आरोपी पिता ने बच्चों को चॉकलेट और वड़ा पाव दिलाने का लालच दिया. इसके बाद उन्हें घूमने के बहाने अपनी टू-व्हीलर पर बैठाया और सुनसान जगह ले जाकर जयकवाड़ी की बाईं नहर में फेंक दिया. दोनों बच्चों की उम्र महज 5 और 7 साल थी.

जानकारी के मुताबिक, यह दिल दहला देने वाली घटना छत्रपति संभाजीनगर के पैठण तालुका के नांदर गांव की है. आरोपी पिता की पहचान सोमनाथ रॉज के रूप में हुई है. उसके दो बेटे श्याम (5 साल) और आर्यन (7 साल) थे.

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बताया जा रहा है कि सोमवार शाम करीब 7 बजे आरोपी ने दोनों बच्चों को चॉकलेट और वड़ा पाव दिलाने की बात कही. इसके बाद वह उन्हें टहलाने के बहाने अपनी बाइक पर बैठाकर घर से निकल गया.

बच्चों ने पिता से की रहम की गुहार

आरोप है कि पिता दोनों बच्चों को लेकर जयकवाड़ी की बाईं नहर के पास पहुंचा. वहां उसने दोनों मासूमों को नहर में फेंक दिया. बताया जा रहा है कि इस दौरान बच्चे अपने पिता से उन्हें बचाने की गुहार लगाते रहे. वे चिल्लाकर कह रहे थे कि पापा, हम घर जाएंगे. लेकिन आरोपी को उन पर जरा भी तरस नहीं आया. उसने दोनों बच्चों को नहर में फेंक दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही पचोड़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी सोमनाथ रॉज को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बच्चों को नहर में फेंकने की बात कबूल की है.

इस घटना के बाद से पुलिस और बच्चों के रिश्तेदार नहर में उनकी तलाश कर रहे हैं. फिलहाल दोनों बच्चों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

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