महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर दिए अपने बयानों के संदर्भ में जुड़े सवाल पर पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना प्रमुख ने कहा कि हां, यह सच है कि मैंने CM पर आरोप लगाए, और उन्होंने भी मुझ पर आरोप लगाए. लेकिन आपको यह समझने की ज़रूरत है कि ये चुनाव लोकल चुनाव हैं, जो बहुत लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं और लोकल पार्टी वर्कर लड़ते हैं. इन लोकल बॉडी चुनावों में बड़े पॉलिटिकल मुद्दों को उठाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन पार्टी वर्कर चाहते हैं कि उनकी सीनियर लीडरशिप इन चुनाव कैंपेन में उनके साथ आए.'

उन्होंने कहा कि ये चुनाव सिर्फ़ लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं. ये मज़दूरों के चुनाव हैं, इसलिए बड़े-बड़े पॉलिटिकल भाषणों की ज़रूरत नहीं है. मज़दूर अपने नेताओं की मौजूदगी की तारीफ़ करते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता विकास से जुड़े मुद्दे हैं.इलेक्शन कमीशन ने कुछ इलाकों में लोकल बॉडी चुनाव टाल दिए हैं. ऐसा बहुत कम होता है.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 22 नगर परिषदों में टले चुनाव तो भड़के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य चुनाव आयोग पर साधा निशाना



महाराष्ट्र निकाय चुनाव के मतदान कल, मतगणना 3 दिसंबर को

बता दें महाराष्ट्र में दो दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनावों का महत्वपूर्ण दौर शुरू होने वाला है, जिसमें 246 नगरपालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है, जो उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित त्रिस्तरीय प्रक्रिया का पहला चरण है. दो दिसंबर के चुनावों को महाराष्ट्र में राजनीतिक भावना के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने 288 में से 235 सीटें हासिल करके भारी जीत हासिल की.

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों से पता चलेगा कि क्या जीत का यह सिलसिला जमीनी स्तर के शासन पर भी जारी रहेगा या विपक्षी एकजुटता नगरपालिका स्तर पर सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रभुत्व को चुनौती दे सकती है. चुनाव के लिए प्रचार की अवधि एक दिसंबर को रात 10 बजे तक बढ़ा दी गई है. मतगणना तीन दिसंबर को होगी.