हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC Election 2026: आप की एंट्री किसे करेगी परेशान! गोवा, गुजरात का पैटर्न दोहराएंगे अरविंद केजरीवाल?

BMC Election 2026: आप की एंट्री किसे करेगी परेशान! गोवा, गुजरात का पैटर्न दोहराएंगे अरविंद केजरीवाल?

BMC Election 2026: आम आदमी पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए बीएमसी चुनाव के लिए 227 सीटों में प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है. पुणे में आप पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है.

By : राहुल सांकृत्यायन | Updated at : 23 Dec 2025 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका समेत 29 नगर निगमों के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया है. हाल ही में संपन्न हुए नगर परिषद् चुनावों में कुछ सीटें हासिल करने और कुछ पर अच्छी बढ़त बनाने के बाद aap के हौसले बुलंद हैं. माना जा रहा है कि इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने 227  सीटों में उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है. पुणे में भी aap ने 25 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं. इस चुनाव में न सिर्फ राज्य इकाई बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता प्रचार करते नजर आएंगे.

अभी की स्थिति में बीएमसी में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की मौजूदगी मजबूती से है. इस चुनाव में भी बीएमसी पर कब्जा बरकरार रखने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) और शिवसेना यूबीटी के बीच अलायंस भी होगा. राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीर साझा करते हुए 23 दिसंबर को दोपहर यह ऐलान भी किया.

उधर, भारतीय जनता पार्टी नीत शिवसेना, एनसीपी - अजित पवार की महायुति ने भी हालिया चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है. इन सबके बीच आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसका असर क्या होगा?

Maharashtra Politics: विधानसभा इलेक्शन था ट्रेलर! निकाय चुनाव ने दिखा दी पूरी फिल्म! शरद पवार, उद्धव के लिए बढ़ी मुश्किल?

देर में aap ने मारी एंट्री!

इस संबंध में एबीपी न्यूज़ की वरिष्ठ पत्रकार नम्रता अरविंद दुबे ने कहा कि aap को अगर चुनाव में आना था तो उन्हें पहले उतरना चाहिए था. चूंकि वह इस चुनाव में देरी से एंट्री कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इसका नुकसान हो सकता है. पहले से ही यहां सभी दल एक्टिव हैं. हालांकि दुबे ने यह भी कहा कि मुंबई का चुनाव हमेशा चौंकाता है. हो सकता है कि जनता aap को बतौर विकल्प चुने.

दुबे ने कहा कि मुंबई के कुछ इलाके हैं जहां आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को खासा पसंद किया जाता है. ऐसे में aap भले न जीते लेकिन वह अपने लिए कोई न कोई बेहतर रास्ता जरूर तैयार कर सकती है. 

यह पूछे जाने पर कि क्या महाराष्ट्र में भी गोवा, गुजरात और एमपी जैसा पैटर्न दिख सकता है, जहां aap की एंट्री से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को नुकसान हुआ? दुबे ने कहा कि ऐसा यहां शायद ही देखने को मिले. यहां पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार को देखा जाता है. कौन किस पार्टी से यह कम मायने रखता है. यह देखना ज्यादा दिलचस्प होगा कि 227 विभागों में aap टिकटों का वितरण कैसे करती है.

गोवा, गुजरात और एमपी में क्या हुआ था?

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा, गुजरात और एमपी के पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाकर कुछ सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल खराब कर चुकी है. 

बीते दिनों संपन्न हुए गोवा जिला परिषद् चुनावों में aap ने 2 सीटें हासिल कीं. 2022 के विधानसभा चुनाव में भी aap को 2 सीटें मिलीं थीं. वहीं गुजरात में दिसंबर 2022 संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में aap  तीसरे मोर्चे के रूप में उभरी.इसे 12.92% वोट मिले और वह पांच सीटों पर जीतने में कामयाब रही.

2022 में ही एमपी के निकाय चुनाव में पार्टी सिंगरौली में पांच सीटों समेत मेयर पद पर कब्जा जमाने में कामयाब हो गई थी.  अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी का बीएमसी चुनाव में क्या होगा?

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर, abp लाइव में कार्यरत हैं. राजनीति और समकालीन विषयों में रुचि है. इससे पहले राहुल, न्यूज़ 18 हिन्दी, वन इंडिया हिन्दी और अमर उजाला में विभिन्न पदों पर सेवाएं दे चुके हैं. देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके राहुल ने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अनुषांगिक महाविद्यालय- ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से बी.कॉम किया है. केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती से इंटरमीडिएट करने वाले राहुल ने गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया है.
Read
Published at : 23 Dec 2025 02:07 PM (IST)
Tags :
BMC Polls BMC Election AAM AADMI PARTY MAHARASHTRA NEWS MAHARASHTRA POLITICS BMC Election 2025 Mumbai Local Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Donald Trump News: 'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
Advertisement

वीडियोज

Chaudhary Charan Singh की जयंती पर गन्ना और ट्रैक्टर संग यूपी विधानसभा पहुंचे सपा विधायक|
2026 में बदल जाएगा Auto Market! SUVs & EVs जो भारत में मचाएंगी धमाल | Auto Live
यूपी में 27 के चुनाव की सियासी पिच तैयार, कफ सिरप से लेकर माफिया तक मचा 'क्लेश' । Yogi Vs Akhilesh
Bangladesh में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन
Christmas का त्योहार नजदीक आते ही जाग गया धर्मांतरण का जिन्न, कई शहरों में मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
लखनऊ: KGMU लव जिहाद मामला, विशाखा जांच के बीच रेजिडेंट डॉक्टर सस्पेंड, FIR भी दर्ज
विश्व
Donald Trump News: 'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
'बेहद सम्मानित जनरल', आसिम मुनीर की फिर ट्रंप ने की तारीफ! सुनकर आपको भी आएगा गुस्सा
स्पोर्ट्स
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
VIDEO: भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत पर अमेरिका के एंथनी टेलर ने फेंकी बोतल, बैकस्टेज हुआ बड़ा विवाद
बॉलीवुड
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
धुरंधर का पार्ट 2 कैसा होगा? एक्टर बोले- 50 गुना ज्यादा होगा एक्शन-मिस्ट्री
यूटिलिटी
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
आधार-पैन से ITR तक... 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये 5 काम, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप
नौकरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
BSF में 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन; 69 हजार मिलेगी सैलरी
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget