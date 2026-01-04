समलैंगिक रिश्ता, बेवफाई का शक और फिर हत्या! जानिए क्या है अकोला की ये सनसनीखेज वारदात?

महाराष्ट्र के अकोला शहर में हुई एक सनसनीखेज हत्या की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. पुलिस के अनुसार, दो समलैंगिकों के बीच शराब के नशे में हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि वह जानलेवा साबित हुआ. दोनों के आपसी रिश्तों को लेकर सबसे पहले बहस शुरू हुई.

यह घटना गुरुवार की रात शहर के मोठी उमरी इलाके में हुई. मृतक की पहचान अमोल दिगंबर पवार के रूप में हुई है, जबकि उसके साथी नितेश अरुण जंजाळ को सिविल लाइन पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है.

क्या हुआ घटनास्थल पर?

पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, अमोल और नितेश पिछले तीन वर्षों से मोठी उमरी के संजय नगर क्षेत्र में साथ लिव-इन में रह रहे थे. स्थानीय लोगों का दावा है कि दोनों के बीच समलैंगिक संबंध थे, हालांकि पुलिस ने इस तरह की किसी भी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि से इनकार किया है, लेकिन पूछताछ में आरोपी ने भी यह बात कबूल की है.

शराब के बाद बढ़ता विवाद

जांच में सामने आया है कि दोनों साथ रहते थे और शराब पीने के बाद उनके बीच अक्सर कहासुनी होती थी. गुरुवार की रात भी शराब को लेकर विवाद हुआ, जो धीरे-धीरे हिंसक झड़प में बदल गया. रात का झगड़ा इतना तेज हुआ कि बात हत्या तक पहुंच गई.

पुलिस के मुताबिक, घटना वाली रात नितेश अमोल के लिए बाहर से खाना लेकर आया था, लेकिन “तुम किसी और से बात करते हो” इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और इसी दौरान झगड़ा बढ़ गया. गुस्से में आकर नितेश ने लाठी से अमोल के सिर और चेहरे पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

शुक्रवार की सुबह नितेश घर से बाहर निकलकर चिल्लाने लगा कि अमोल गिर पड़ा है और उसकी मौत हो गई है. आवाज सुनकर पड़ोसी जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई. सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस का स्पष्टीकरण

पुलिस को अमोल के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध कबूल करने की बात कही है. मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी.

सिविल लाइन पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “दोनों युवक दोस्त थे और शराब पीने के बाद उनके बीच अक्सर विवाद होता था. सामने आया है कि दोनों लिव-इन में थे, लेकिन रिश्तों को लेकर पुलिस के पास फिलहाल कोई और अधिक आधिकारिक जानकारी नहीं है. जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.”