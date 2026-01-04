महाराष्ट्र: भिवंडी में चुनावी हिंसा, बीजेपी-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी, दो घायल

भिवंडी में नगरपालिका चुनाव के दौरान राजनीतिक माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई. यह घटना नारपोली इलाके के भंडारी चौक स्थित वार्ड नंबर 20 की है. जहां बीजेपी उम्मीदवार यशवंत टावरे और कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र पाल के चुनावी कार्यालय आमने-सामने सड़क के दोनों ओर बने हुए हैं.

घटना शाम के समय की है, जब कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र पाल की रैली इलाके से गुजर रही थी. रैली जैसे ही बीजेपी के चुनावी कार्यालय के सामने पहुंची, वहां नारेबाजी शुरू हो गई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि पहले नारेबाजी को लेकर विवाद हुआ और फिर पत्थरबाजी व लाठियों से हमला शुरू हो गया.

कांग्रेस और बीजेपी की झड़प में दो लोग घायल

जानकारी के अनुसार, इस भिवंडी झड़प में दो लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. कांग्रेस की ओर से बताया गया कि फाइनल चरण के प्रचार के दौरान दिवंगत नेता मनोज म्हात्रे की पत्नी वैशाली म्हात्रे और उम्मीदवार जितेंद्र पाल मौके पर मौजूद थे. कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के पास की गली से नारे लगाते हुए गुजर रहे थे, तभी विवाद शुरू हुआ.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से की गई पत्थरबाजी- बीजेपी

बीजेपी उम्मीदवार यशवंत टावरे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके कार्यालय के सामने आकर नारेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी. जब इसका विरोध किया गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पत्थरबाजी की गई. वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धक्का-मुक्की और दबंगई की, जिसके बाद हालात बिगड़ गए.

फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया. मामले की जांच जारी है और दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है.

