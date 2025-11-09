हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमातोश्री पर ड्रोन उड़ने के मामले में आदित्य ठाकरे के सनसनीखेज दावे, इन 5 सवालों से बढ़ा शक!

मातोश्री पर ड्रोन उड़ने के मामले में आदित्य ठाकरे के सनसनीखेज दावे, इन 5 सवालों से बढ़ा शक!

Maharashtra News: ठाकरे परिवार के निवास स्थान मातोश्री के बाहर अज्ञात ड्रोन उड़ने के मामले में आदित्य ठाकरे ने सनसनीखेज दावे किये हैं. साथ ही कई सवाल भी उठाए हैं.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Nov 2025 05:03 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के वांद्रे इलाके में स्थित ठाकरे परिवार के निवास स्थान ‘मातोश्री’ के आसपास ड्रोन मंडराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे हलचल मच गई. अब इस पर आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया है और कई गंभीर सवाल उठाए हैं.

दरअसल, मातोश्री परिसर में एक ड्रोन के अचानक उड़ते हुए देखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इसे लेकर राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. ठाकरे गुट के नेता अनिल परब, सचिन अहिर और अन्य नेताओं ने नाराज़गी जताई. इसके बाद उद्धव ठाकरे के बेटे, विधायक और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कुछ सवाल खड़े किए.

आदित्य ठाकरे ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर लिखा —“आज सुबह हमारे निवासस्थान के पास झाँकने वाला एक ड्रोन पकड़ा गया. जब मीडिया को इसकी जानकारी मिली, तब @MMRDAOfficial ने सफाई दी कि यह बीकेसी के लिए किया जा रहा सर्वे है और मुंबई पुलिस से इसकी अनुमति ली गई थी. ठीक है.”

आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल:

आदित्य ठाकरे ने आगे कुछ सवाल भी उठाए

कौन-सा सर्वे घरों के अंदर झाँकने और पकड़े जाने पर तुरंत भागने की अनुमति देता है?

निवासियों को पहले से इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई?

क्या पूरे बीकेसी के सर्वे में MMRDA सिर्फ हमारे घर के ऊपर ही ड्रोन उड़ा रही थी?

MMRDA को हवा में ड्रोन उड़ाने की बजाय जमीन पर उतरकर अपने भ्रष्टाचार के उदाहरण  जैसे एमटीएचएल (अटल सेतु) जैसी घटिया परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए.

अगर पुलिस ने अनुमति दी थी, तो फिर निवासियों को सूचित क्यों नहीं किया गया?

क्या है पूरा मामला?

ठाकरे परिवार के वांद्रे स्थित निवास ‘मातोश्री’ के आसपास ड्रोन उड़ते देखे जाने से सनसनी फैल गई. ये ड्रोन किसने उड़ाए और इसका मकसद क्या था, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है. सोशल मीडिया पर इन ड्रोन के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या ठाकरे परिवार की जासूसी की जा रही थी?

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 05:03 PM (IST)
Tags :
Aaditya Thackeray MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग से लेकर स्टार कास्ट तक का हुआ खुलासा
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग-स्टार कास्ट का हुआ खुलासा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election : महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी। NDA । Mahagathbandhan
Saru: Kahani Mein TWIST! Ved और Saru के रिश्ते में Anika ने चली नई चाल #sbs
Bihar Election 2025: 'बिहार चुनाव में PAK की एंट्री'- BJP नेता Ramesh Bidhuri का Rahul पर आरोप
Delhi की हवा हुई और जहरीली, AQI स्तर समान्य से कई गुना ज्यादा हुआ खतरनाक । Delhi Air Pollution
Bihar Election : पहले चरण के बाद कौन आगे कौन पीछे, ये आंकड़े जानकर इस गठबंधन को लगेगा बड़ा झटका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
वंदे भारत के उद्घाटन पर छात्रों ने गाया RSS गीत, रेलवे पर भड़के केरल CM; सरकार ने दिए जांच के आदेश
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग से लेकर स्टार कास्ट तक का हुआ खुलासा
आयुष्मान खुराना-शरवरी वाघ की फिल्म का टाइटल रिवील, शूटिंग-स्टार कास्ट का हुआ खुलासा
विश्व
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
जापान में फिर भयानक भूकंप, 6.7 की तीव्रता के बाद सुनामी का अलर्ट; हजारों घर कराए गए खाली
क्रिकेट
Fastest Fifty: टूट गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड! इस भारतीय बल्लेबाज ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास
टूट गया युवराज सिंह का रिकॉर्ड! इस भारतीय बल्लेबाज ने 11 गेंद में फिफ्टी ठोक रचा इतिहास
हेल्थ
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
नाक के बजाय मुंह से सांस क्यों लेते हैं कुछ लोग, इसका सेहत पर क्या पड़ता है असर?
यूटिलिटी
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
बढ़ते एयर पॉल्यूशन के बीच लेना है एयर प्यूरीफायर? खरीदते समय इन टिप्स का रखें ध्यान
ऑटो
दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: इन EV मालिकों को मिलेगी सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन?
दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: इन EV मालिकों को मिलेगी सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन?
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget