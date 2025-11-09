मातोश्री पर ड्रोन उड़ने के मामले में आदित्य ठाकरे के सनसनीखेज दावे, इन 5 सवालों से बढ़ा शक!

मुंबई के वांद्रे इलाके में स्थित ठाकरे परिवार के निवास स्थान ‘मातोश्री’ के आसपास ड्रोन मंडराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे हलचल मच गई. अब इस पर आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया है और कई गंभीर सवाल उठाए हैं.

दरअसल, मातोश्री परिसर में एक ड्रोन के अचानक उड़ते हुए देखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इसे लेकर राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. ठाकरे गुट के नेता अनिल परब, सचिन अहिर और अन्य नेताओं ने नाराज़गी जताई. इसके बाद उद्धव ठाकरे के बेटे, विधायक और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कुछ सवाल खड़े किए.

आदित्य ठाकरे ने अपने आधिकारिक X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर लिखा —“आज सुबह हमारे निवासस्थान के पास झाँकने वाला एक ड्रोन पकड़ा गया. जब मीडिया को इसकी जानकारी मिली, तब @MMRDAOfficial ने सफाई दी कि यह बीकेसी के लिए किया जा रहा सर्वे है और मुंबई पुलिस से इसकी अनुमति ली गई थी. ठीक है.”

आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल:

कौन-सा सर्वे घरों के अंदर झाँकने और पकड़े जाने पर तुरंत भागने की अनुमति देता है?

निवासियों को पहले से इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई?

क्या पूरे बीकेसी के सर्वे में MMRDA सिर्फ हमारे घर के ऊपर ही ड्रोन उड़ा रही थी?

MMRDA को हवा में ड्रोन उड़ाने की बजाय जमीन पर उतरकर अपने भ्रष्टाचार के उदाहरण जैसे एमटीएचएल (अटल सेतु) जैसी घटिया परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए.

अगर पुलिस ने अनुमति दी थी, तो फिर निवासियों को सूचित क्यों नहीं किया गया?

क्या है पूरा मामला?

ठाकरे परिवार के वांद्रे स्थित निवास ‘मातोश्री’ के आसपास ड्रोन उड़ते देखे जाने से सनसनी फैल गई. ये ड्रोन किसने उड़ाए और इसका मकसद क्या था, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है. सोशल मीडिया पर इन ड्रोन के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या ठाकरे परिवार की जासूसी की जा रही थी?