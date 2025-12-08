Kolhapur crime: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के करवीर तालुका के उजालाईवाड़ी में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां 13 साल के छात्र अफ़ान आसिफ बागवान की बिजली के तार के संपर्क में आने से मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब अफ़ान अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और गेंद पड़ोसी की छत पर जा गिरी थी.

अफान सातवीं कक्षा में पढ़ता था और शिक्षक हड़ताल के कारण उसके स्कूल में छुट्टी थी. सुबह वह दोस्तों के साथ खेलते हुए पड़ोसी हनुमंत खांडेकर की छत पर चढ़ा, जहां खेलते समय गेंद जा गिरी थी. जैसे ही वह गेंद लेने आगे बढ़ा, घर से लगभग डेढ़ से दो फीट की दूरी पर गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाई-टेंशन तार के संपर्क में आ गया. पल भर में तेज बिजली का झटका लगा और उसी जगह उसकी मौत हो गई.

इलाके में शोक की लहर

घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए. अफ़ान अपने परिवार का इकलौता बेटा था. पिता इंडस्ट्रियल क्षेत्र में मजदूरी करते हैं और मां गृहिणी हैं. दो बहनों के बाद वह घर का सबसे छोटा और लाड़ला बच्चा था. पड़ोसी उसे एक होशियार, शांत और मिलनसार बच्चे के रूप में जानते थे. उसकी अचानक मौत की खबर से पूरे इलाके में मातम फैल गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण-सी खेलकूद की घटना इतनी बड़ी दुर्घटना में बदल जाएगी. पुलिस ने गोकुल शिरगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

फूड पॉइजनिंग से 100 ग्रामीणों के बीमार

इसी बीच, कोल्हापुर जिले के गडहिंग्लज तालुका के सांबरे गांव में दत्त जयंती के अवसर पर आयोजित महाप्रसाद से लगभग 100 ग्रामीणों के बीमार होने की घटना सामने आई है. महाप्रसाद लेने के कुछ समय बाद ही लोगों को उल्टियां और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई.