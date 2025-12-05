Nagpur News: महाराष्ट्र के नागपुर के जवाहर नगर इलाके में चोरों ने बेहद चालाकी से चोरी की घटना को अंजाम दिया. हुडकेश्वर नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में तुषार पिदडी के घर से करीब 14 लाख रुपये के गहने और कीमती सामान चोरी हो गया.

मोबाइल की टॉर्च से डीएक्टिवेट किए कैमरे

तुषार पिदडी ने अपने घर में अत्याधुनिक मोशन डिटेक्शन वाले नाइट विजन कलर सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, जो स्वचालित लाइट से जुड़े थे. लेकिन चोरों ने अपने मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करके कैमरे को डीएक्टिवेट कर दिया. इसके कारण कैमरा ब्लैक एंड व्हाइट मोड में चला गया और चोरों का चेहरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया. इसके बाद चोर बेखौफ होकर चोरी किए गए सामान को बैग में रखकर बाइक से फरार हो गए.

चोरों ने ढूंढा कैमरों से बचने का जुगाड़!

इस घटना से यह चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि चोर अब अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों को भी तकनीकी तरीकों से बेकार कर चोरी कर रहे हैं. इसी इलाके में मेडिकल स्टोर चलाने वाले संजय कोल्हे की दुकान से भी चोरों ने चोरी की. चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर ठंड के मौसम के अनुसार महंगे बॉडी लोशन और निविया कोल्ड क्रीम चुरा लिए.

नागपुर में दिन-ब-दिन चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है. कुछ इलाकों में तो दिनदहाड़े भी घरों में सेंधमारी की घटनाएं सामने आई हैं. इससे नागरिकों में दहशत का माहौल है.

पुलिस की जांच जारी

इस मामले में पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि चोरी के दौरान चोरों ने नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे यह साफ हो गया है कि अब चोरी की घटनाओं में तकनीकी हथकंडे भी शामिल हो रहे हैं.