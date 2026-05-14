हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNEET-UG पेपर लीक पर JNU में फूटा छात्रों का गुस्सा, ABVP ने फूंका NTA का पुतला

NEET-UG पेपर लीक पर JNU में फूटा छात्रों का गुस्सा, ABVP ने फूंका NTA का पुतला

JNU Student Protest: ABVP ने कहा कि नीट-यूजी जैसी संवेदनशील परीक्षा में पेपर लीक की घटना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 14 May 2026 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

नीट-यूजी परीक्षा में सामने आए कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में लगातार उजागर हो रही अनियमितताओं के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जेएनयू इकाई ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया. जेएनयू परिसर स्थित साबरमती ढाबे पर छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पुतला फूंका और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने NTA को 'नेशनल ठग एजेंसी' बताते हुए जमकर नारेबाजी की.

प्रदर्शन के दौरान ABVP कार्यकर्ताओं ने “23 लाख सपने, शून्य सुरक्षा. NTA निष्पक्षता की परीक्षा में फेल.” जैसे नारों के साथ अपना विरोध दर्ज कराया. छात्रों का आरोप है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही गड़बड़ियां लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं. उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद परीक्षा देने वाले छात्रों का भरोसा लगातार टूट रहा है.

ABVP ने कहा कि नीट-यूजी जैसी संवेदनशील परीक्षा में पेपर लीक की घटना केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न है. परिषद का कहना है कि इस तरह की घटनाएं छात्रों के मन में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर अविश्वास पैदा कर रही हैं और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

यह भी पढ़ें: दिल्ली बस गैंगरेप केस पर अरविंद केजरीवाल ने जताई चिंता, कहा- 'हमने निर्भया से कुछ नहीं सीखा'

आउटसोर्स व्यवस्था पर उठे सवाल

प्रदर्शन के दौरान ABVP ने परीक्षा संचालन की मौजूदा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. परिषद ने आरोप लगाया कि प्रिंटिंग, परीक्षा केंद्र प्रबंधन और स्टाफिंग जैसी संवेदनशील जिम्मेदारियां निजी एजेंसियों को सौंपे जाने से सुरक्षा संकट बढ़ा है. संगठन ने मांग की कि नीट-यूजी पेपर लीक मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कराई जाए तथा पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण

अभाविप जेएनयू मंत्री प्रवीण कुमार पीयूष ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इतने गंभीर मुद्दे पर जवाबदेही तय करने के बजाय छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित में खड़ी रही है और जब तक प्रभावित 22 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक संगठन उनकी लड़ाई लड़ता रहेगा.

अभाविप जेएनयू अध्यक्ष मयंक पांचाल ने कहा कि जेएनयू का छात्र समुदाय NTA की इस नाकामी को बर्दाश्त नहीं करेगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को तुरंत नहीं रोका गया और दोषियों को सजा नहीं मिली, तो यह आंदोलन परिसर से लेकर सड़कों तक और उग्र रूप ले सकता है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: चलती बस में दो घंटे तक दरिंदगी और फिर सड़क पर फेंका, गैंगरेप पीड़िता ने बताया- ‘सिर्फ समय पूछा था'

Published at : 14 May 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Abvp JNU JNU Student Protest NTA NEET UG 2026 NTA 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
NEET-UG पेपर लीक पर JNU में फूटा छात्रों का गुस्सा, ABVP ने फूंका NTA का पुतला
NEET-UG पेपर लीक पर JNU में फूटा छात्रों का गुस्सा, ABVP ने फूंका NTA का पुतला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 1 जुलाई से HSRP नंबर प्लेट होगी जरूरी, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दी चेतावनी
महाराष्ट्र में 1 जुलाई से HSRP नंबर प्लेट होगी जरूरी, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दी चेतावनी
महाराष्ट्र
फोन कॉल का जवाब नहीं देने पर नाराज हुई नाबालिग लड़की, बॉयफ्रेंड के निजी वीडियो कर दिए वायरल
फोन कॉल का जवाब नहीं देने पर नाराज हुई नाबालिग लड़की, बॉयफ्रेंड के निजी वीडियो कर दिए वायरल
महाराष्ट्र
Maharashtra: पुणे में रिश्तों के विवाद में हत्या! मां के बॉयफ्रेंड को बेटी के बॉयफ्रेंड ने उतारा मौत के घाट
Maharashtra: पुणे में रिश्तों के विवाद में हत्या! मां के बॉयफ्रेंड को बेटी के बॉयफ्रेंड ने उतारा मौत के घाट
Advertisement

वीडियोज

UP News: धूल भरी आंधी से यूपी में भारी तबाही | UP Weather Update | CM Yogi
Breaking News: घर गिरे, पेड़..आंधी से उजाड़े हजारों आशियाने | UP Weather Update | CM Yogi
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
Sansani: दीवानी बेटी को मौत की सजा ! | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi: सलाह मोदी की..सवाल आपका! | PM Modi Gold Appeal | Modi Convoy | Rahul
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
BJP New Team: नितिन नबीन के नेतृत्व में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, मिलेनियल नेताओं को मिल सकता है बड़ा रोल
नितिन नबीन की एंट्री से बीजेपी में बड़ा सत्ता बदलाव! मिलेनियल टीम के साथ 2027 मिशन की तैयारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Prateek Yadav Last Rites: प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन, आंखों में आंसू लिए ससुर अरविंद बिष्ट ने दी मुखाग्नि
प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन, आंखों में आंसू लिए ससुर अरविंद बिष्ट ने दी मुखाग्नि
इंडिया
कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन
कितनी संपत्ति के मालिक हैं केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन
बॉलीवुड
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? 'एक दिन' एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा होने....'
फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी जुनैद खान को कैसे मिल रहा काम? एक्टर बोले- 'आमिर खान का बेटा...'
इंडिया
Nityanand Rai Letter: पीएम मोदी की अपील के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उठाया बड़ा कदम, बिहार के चीफ सेक्रेट्री से कहा ये
पीएम मोदी की अपील के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उठाया बड़ा कदम, बिहार के चीफ सेक्रेट्री से कहा ये
शिक्षा
WB WBCHSE HS Result 2026: पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
पश्चिम बंगाल बोर्ड 12वीं की परीक्षा में अद्रित पाल ने किया टॉप, इस लिंक से फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
एग्रीकल्चर
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
भारत में कितनी है महिला किसानों की संख्या? जानिए किस खेती में इनका सबसे ज्यादा है योगदान
Home Tips
Turmeric Purity Test: हल्दी असली है या नकली? इस आसान ट्रिक से ऐसे लगाएं पता, घर बैठे हो जाएगा काम
हल्दी असली है या नकली? इस आसान ट्रिक से ऐसे लगाएं पता, घर बैठे हो जाएगा काम
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget