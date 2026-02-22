IIT Bombay में छात्र के बैग से 5 जिंदा कारतूस मिलने से सनसनी! बिहार के मुंगेर से है कनेक्शन

देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के पवई स्थित हॉस्टल में उस समय हड़कंप मच गया, जब सुरक्षा जांच के दौरान एक छात्र के बैग से 7.65 एमएम के पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए. 19 फरवरी की रात हुई इस घटना ने कैंपस की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने इस मामले में बिहार के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है.

मामूली विवाद से खुला राज

घटना की शुरुआत 19 फरवरी की तड़के करीब 1:30 बजे हुई. हॉस्टल नंबर-1 के ग्राउंड फ्लोर पर बी-टेक प्रथम वर्ष के छात्र सूरज दुबे और एक अन्य छात्र अमन के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो रहा था. सूचना मिलने पर आईआईटी की सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची. पूछताछ के दौरान सुरक्षाकर्मियों को सूरज दुबे और उसके दोस्त अपूर्व मिश्रा से शराब की गंध आई. हॉस्टल में शराब प्रतिबंधित होने के कारण नियमों के तहत उनके कमरों की तलाशी ली गई.

बैग से बरामद हुए कारतूस

तलाशी के दौरान सूरज दुबे के कमरे में रखे एक काले रंग के बैग से 'KF 7.65' अंकित पीले धातु के पांच जिंदा कारतूस मिले. जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो पता चला कि यह बैग और कारतूस उनके मित्र सर्वोत्तम आनंद सतीशचंद्र चौधरी (23) के हैं. सर्वोत्तम बिहार के समस्तीपुर का निवासी है और वह 12 फरवरी को आईआईटी कैंपस आया था.

मुंगेर कनेक्शन और गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, आरोपी सर्वोत्तम चौधरी 19 फरवरी को जब दोबारा कैंपस पहुंचा, तो उसे हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि ये कारतूस उसने बिहार के मुंगेर से खरीदे थे. IIT जैसे संवेदनशील संस्थान में कारतूस मिलने की घटना के बाद पवई पुलिस अब 'बिहार कनेक्शन' खंगालने में जुटी है. सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी आपराधिक साजिश थी. फिलहाल कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है.