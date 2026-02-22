हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रIIT Bombay में छात्र के बैग से 5 जिंदा कारतूस मिलने से सनसनी! बिहार के मुंगेर से है कनेक्शन

IIT Bombay में छात्र के बैग से 5 जिंदा कारतूस मिलने से सनसनी! बिहार के मुंगेर से है कनेक्शन

Maharashtra News: IIT बॉम्बे के पवई हॉस्टल में एक छात्र के बैग से 7.65 MM के 5 जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया. मामूली विवाद के बाद हुई जांच में बिहार के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.

By : सूरज ओझा | Updated at : 22 Feb 2026 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के पवई स्थित हॉस्टल में उस समय हड़कंप मच गया, जब सुरक्षा जांच के दौरान एक छात्र के बैग से 7.65 एमएम के पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए. 19 फरवरी की रात हुई इस घटना ने कैंपस की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने इस मामले में बिहार के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है.

मामूली विवाद से खुला राज

घटना की शुरुआत 19 फरवरी की तड़के करीब 1:30 बजे हुई. हॉस्टल नंबर-1 के ग्राउंड फ्लोर पर बी-टेक प्रथम वर्ष के छात्र सूरज दुबे और एक अन्य छात्र अमन के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो रहा था. सूचना मिलने पर आईआईटी की सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची. पूछताछ के दौरान सुरक्षाकर्मियों को सूरज दुबे और उसके दोस्त अपूर्व मिश्रा से शराब की गंध आई. हॉस्टल में शराब प्रतिबंधित होने के कारण नियमों के तहत उनके कमरों की तलाशी ली गई.

बैग से बरामद हुए कारतूस

तलाशी के दौरान सूरज दुबे के कमरे में रखे एक काले रंग के बैग से 'KF 7.65' अंकित पीले धातु के पांच जिंदा कारतूस मिले. जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो पता चला कि यह बैग और कारतूस उनके मित्र सर्वोत्तम आनंद सतीशचंद्र चौधरी (23) के हैं. सर्वोत्तम बिहार के समस्तीपुर का निवासी है और वह 12 फरवरी को आईआईटी कैंपस आया था.

मुंगेर कनेक्शन और गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, आरोपी सर्वोत्तम चौधरी 19 फरवरी को जब दोबारा कैंपस पहुंचा, तो उसे हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि ये कारतूस उसने बिहार के मुंगेर से खरीदे थे. IIT जैसे संवेदनशील संस्थान में कारतूस मिलने की घटना के बाद पवई पुलिस अब 'बिहार कनेक्शन' खंगालने में जुटी है. सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी आपराधिक साजिश थी. फिलहाल कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
IIT Bombay MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
IIT Bombay में छात्र के बैग से 5 जिंदा कारतूस मिलने से सनसनी! बिहार के मुंगेर से है कनेक्शन
IIT Bombay में छात्र के बैग से 5 जिंदा कारतूस मिलने से सनसनी! बिहार के मुंगेर से है कनेक्शन
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के नालासोपारा में खूनी वारदात! धोखे से दोस्त को बुलाया, चाकू से वार कर पत्थर से कुचला
महाराष्ट्र के नालासोपारा में खूनी वारदात! धोखे से दोस्त को बुलाया, चाकू से वार कर पत्थर से कुचला
महाराष्ट्र
खाकी वर्दी में रील बनाना पड़ेगा भारी! महाराष्ट्र पुलिस ने जवानों के लिए जारी किए सख्त निर्देश
खाकी वर्दी में रील बनाना पड़ेगा भारी! महाराष्ट्र पुलिस ने जवानों के लिए जारी किए सख्त निर्देश
महाराष्ट्र
Pune News: चाबी के छल्ले से खुला लड़की के मर्डर का रहस्य, शक के चलते बॉयफ्रेंड ने घोंपा था चाकू
Pune News: चाबी के छल्ले से खुला लड़की के मर्डर का रहस्य, शक के चलते बॉयफ्रेंड ने घोंपा था चाकू
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
ट्रेंडिंग
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget