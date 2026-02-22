हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रखाकी वर्दी में रील बनाना पड़ेगा भारी! महाराष्ट्र पुलिस ने जवानों के लिए जारी किए सख्त निर्देश

खाकी वर्दी में रील बनाना पड़ेगा भारी! महाराष्ट्र पुलिस ने जवानों के लिए जारी किए सख्त निर्देश

Maharashtra News: महाराष्ट्र पुलिस के 51,000 जवानों को यूनिफॉर्म में रील या अन्य सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट करने से रोका गया है. आदेश उल्लंघन पर सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन की चेतावनी दी गई है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 22 Feb 2026 10:33 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया के इस दौर में जिसे देखो वह रील बनाने में लगा हुआ है. ऐसे में वर्दीधारियों के लिए वर्दी की गरिमा और सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. महाराष्ट्र पुलिस फोर्स के 51,000 जवानों को यूनिफॉर्म में रील, मिनी-व्लॉग या अन्य सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट करने से तुरंत रोका गया है. यह आदेश 19 फरवरी को जारी किया गया. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन की चेतावनी भी दी गई है.

क्या है पूरा मामला

स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर दत्तात्रेय कांबले द्वारा जारी सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है कि कई कर्मचारी यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया कंटेंट बनाकर अपलोड कर रहे थे. इन वीडियो में अक्सर ऑफिस की लोकेशन, सरकारी वाहन और आधिकारिक उपकरण दिखाई दे रहे थे.

सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ मामलों में ड्यूटी से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां या बैकग्राउंड अनजाने में सामने आ रहे थे. इससे विभाग की छवि और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ सकता है.

सुरक्षा और प्राइवेसी पर चिंता

अधिकारियों के अनुसार, ऐसे वीडियो से प्राइवेसी और ऑपरेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है. सरकारी परिसरों, हथियारों या रणनीतिक गतिविधियों की झलक सार्वजनिक होना सुरक्षा जोखिम माना गया है. सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुए “खाकी स्वैग” जैसे ट्रेंड को भी इस फैसले के बाद रोक लगने की संभावना है. विभाग का मानना है कि वर्दी की गरिमा और अनुशासन बनाए रखना प्राथमिक जिम्मेदारी है.

निगरानी और सख्त कार्रवाई

इस आदेश के अनुपालन के लिए मुंबई पुलिस सोशल मीडिया लैब को अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. किसी भी उल्लंघन की स्थिति में रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि इस मुद्दे को पहले विधानसभा में कुछ विधायकों द्वारा उठाया गया था. अब विभागीय स्तर पर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि भविष्य में यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया पोस्ट पूरी तरह नियंत्रित किए जा सकें.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 22 Feb 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS
