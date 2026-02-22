खाकी वर्दी में रील बनाना पड़ेगा भारी! महाराष्ट्र पुलिस ने जवानों के लिए जारी किए सख्त निर्देश

सोशल मीडिया के इस दौर में जिसे देखो वह रील बनाने में लगा हुआ है. ऐसे में वर्दीधारियों के लिए वर्दी की गरिमा और सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. महाराष्ट्र पुलिस फोर्स के 51,000 जवानों को यूनिफॉर्म में रील, मिनी-व्लॉग या अन्य सोशल मीडिया वीडियो पोस्ट करने से तुरंत रोका गया है. यह आदेश 19 फरवरी को जारी किया गया. उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन की चेतावनी भी दी गई है.

क्या है पूरा मामला

स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर दत्तात्रेय कांबले द्वारा जारी सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है कि कई कर्मचारी यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया कंटेंट बनाकर अपलोड कर रहे थे. इन वीडियो में अक्सर ऑफिस की लोकेशन, सरकारी वाहन और आधिकारिक उपकरण दिखाई दे रहे थे.

सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ मामलों में ड्यूटी से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां या बैकग्राउंड अनजाने में सामने आ रहे थे. इससे विभाग की छवि और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ सकता है.

सुरक्षा और प्राइवेसी पर चिंता

अधिकारियों के अनुसार, ऐसे वीडियो से प्राइवेसी और ऑपरेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है. सरकारी परिसरों, हथियारों या रणनीतिक गतिविधियों की झलक सार्वजनिक होना सुरक्षा जोखिम माना गया है. सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुए “खाकी स्वैग” जैसे ट्रेंड को भी इस फैसले के बाद रोक लगने की संभावना है. विभाग का मानना है कि वर्दी की गरिमा और अनुशासन बनाए रखना प्राथमिक जिम्मेदारी है.

निगरानी और सख्त कार्रवाई

इस आदेश के अनुपालन के लिए मुंबई पुलिस सोशल मीडिया लैब को अलग-अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. किसी भी उल्लंघन की स्थिति में रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि इस मुद्दे को पहले विधानसभा में कुछ विधायकों द्वारा उठाया गया था. अब विभागीय स्तर पर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि भविष्य में यूनिफॉर्म में सोशल मीडिया पोस्ट पूरी तरह नियंत्रित किए जा सकें.