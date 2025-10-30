मुंबई: फर्जी BARC वैज्ञानिक मामले में मिले न्यूक्लियर डेटा और फर्जी डिग्रियां, भाई गिरफ्तार

मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट (CIU) ने फर्जी BARC वैज्ञानिक के मामले में एक और बड़ा खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी अख्तर कुतुबुद्दीन हुसैनी उर्फ अलेक्जेंडर पामर ने कई विदेशी कॉल्स किए थे, जिनकी अब पुलिस ट्रेसिंग कर रही है. पुलिस जांच में पता चला है कि झारखंड निवासी आरोपी ने अख्तर के भाई के लिए दो फर्जी पासपोर्ट तैयार किए थे. ये पासपोर्ट जमशेदपुर के आजाद नगर इलाके के उस मकान के पते से बनाए गए थे, जो अख्तर के पिता की मौत के बाद करीब 30 साल पहले बेचा जा चुका था.

नकली पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर की विदेश यात्राएं

फर्जी दस्तावेज़ हुसैनी मोहम्मद आदिल और नसीमुद्दीन सैयद आदिल हुसैनी के नाम से तैयार किए गए थे. पुलिस को शक है कि अख्तर और उसका भाई आदिल, दोनों ने इन्हीं नकली पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर विदेश यात्राएं की.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अख्तर के भाई आदिल हुसैनी को गिरफ्तार किया है. इसी आदिल ने अख्तर की मुलाकात मुनज्जिल खान से कराई थी. पूछताछ के दौरान अख्तर ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं है.

कई फर्जी पासपोर्ट बरामद

अख्तर को मुंबई के यारी रोड, वर्सोवा इलाके से गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने उसके पास से कई फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और BARC का नकली आईडी कार्ड बरामद किया, जिस पर नाम लिखा था — अली रज़ा हुसैन.

जांच में यह भी सामने आया है कि अख्तर का झूठ बोलने और पहचान बदलने का लंबा इतिहास रहा है. साल 2004 में उसे दुबई से डिपोर्ट किया गया था, जब उसने वहां खुद को “क्लासिफाइड डॉक्युमेंट्स” रखने वाला वैज्ञानिक बताया था. इसके बाद वह तेहरान और दुबई दोबारा भी फर्जी पासपोर्ट से गया था.

इलियाज खान भी वॉन्टेड घोषित

इस मामले में अख्तर के पास से पहले 14 नक्शे और संदिग्ध न्यूक्लियर डेटा बरामद हुए थे, जिनकी अभी भी जांच जारी है. इतना ही नहीं, जांचकर्ताओं ने अब मुहज्जिल खान के भाई इलियाज खान को भी वॉन्टेड घोषित किया है, जो अख्तर को फर्जी शैक्षणिक सर्टिफिकेट्स दिलाने में मदद करता था — जिसमें SSC, HSC, BSc, BE (Mechanical) और MEBSH (Safety) की डिग्रियां शामिल हैं.

पुलिस सूत्रो के अनुसार, अख्तर जमशेदपुर का रहने वाला है और उसने अपना पुश्तैनी मकान 1996 में बेच दिया था, लेकिन वह वहां के पुराने संपर्कों के जरिए फर्जी पहचान और दस्तावेज़ बनवाता रहा.

अन्य मामलों में भी वॉन्टेड

पुलिस सूत्रों के अनुसार, अख्तर मेरठ पुलिस को भी वॉन्टेड है. वहां कंकरखेड़ा थाने में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज है, जिसमें उस पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भड़काने और असंतोष फैलाने का आरोप है.