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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'जयंत पाटील NCP और MVA के...', सीएम फडणवीस से मुलाकात की खबरों पर संजय राउत का बड़ा बयान

'जयंत पाटील NCP और MVA के...', सीएम फडणवीस से मुलाकात की खबरों पर संजय राउत का बड़ा बयान

Maharashtra Politics: एनसीपी (एसपी) के नेता जयंत पाटील के देवेंद्र फडणवीस से आधी रात मुलाकात करने की खबरें सामने आईं थीं. इस पर अब संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 15 Jul 2026 12:24 PM (IST)
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महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) के नेता जयंत पाटील के देवेंद्र फडणवीस से आधी रात मुलाकात करने की खबरें सामने आईं थीं. इस पर अब संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है. संजय राउत ने कहा, "जयंत पाटील एनसीपी (शरद पवार गुट) के एक अहम नेता हैं और महा विकास अघाड़ी के भी प्रमुख नेता हैं. शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को लेकर ये अफवाहें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं."

उन्होंने आगे कहा, "बीजेपी और शिंदे गुट ने कुछ खास हासिल नहीं किया है, इसलिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं. मैंने अभी सुप्रिया सुले से बात की. वह भी इन खबरों से हैरान हैं और बुधवार (15 जुलाई) को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसमें विस्तार से इस बारे में सब कुछ बताएंगी."

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देवेंद्र फडणवीस से आधी रात मिलने पहुंचे थे जयंत पाटील

खबरें आईं थीं कि शरद पवार ग्रुप के सीनियर लीडर जयंत पाटील बुधवार (15 जुलाई) की देर रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके मुंबई स्थित वर्षा बंगले पहुंचे थे. इससे राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया था. बता दें कि एनसीपी अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी वर्षा बंगले पर उनसे पहले मुलाकात कर चुके हैं. 

सूत्रों का कहना है कि तीनों नेताओं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच एक बंद कमरे में काफी लंबी बातचीत हुई है. शरद पवार ग्रुप के लीडर जयंत पाटील के वर्षा बंगले पहुंचने से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है. कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार एनडीए की तरफ जा सकते हैं. 

संजय राउत ने लाडकी बहिन योजना में गड़बड़ी के लगाए आरोप

 शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने 'लाडकी बहिन योजना' में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि करीब एक करोड़ अपात्र लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें 30 हजार पुरुष भी शामिल हैं. सरकारी कर्मचारी भी हजारों की संख्या में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं.

3500 करोड़ का फर्जीवाड़ा इस योजना में हो रहा है. अफसोस की बात है कि सरकार को इस बारे में खबर तक नहीं है. शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत के मुताबिक, सरकार को इसका भुगतान अपनी जेब से करना होगा.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 12:24 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस JAYANT PATIL MVA MAHARASHTRA NEWS NCP SP SANJAY RAUT MUMBAI NEWS
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