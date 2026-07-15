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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क मामला, 50 लोगों से पूछताछ; मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जांच किए जब्त

गैंगस्टर शहजाद भट्टी से संपर्क मामला, 50 लोगों से पूछताछ; मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जांच किए जब्त

Pune News In Hindi: ATS पुणे ने शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया संपर्क के मामले में 51 युवकों से पूछताछ की. सभी को छोड़ दिया गया, लेकिन मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जांच के लिए जब्त किए गए हैं.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 15 Jul 2026 12:37 PM (IST)
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महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) ने पुणे शहर, पुणे ग्रामीण और पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है. गैंगस्टर शहजाद भट्टी से कथित सोशल मीडिया संपर्क के मामले में 51 युवकों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की गई. पूछताछ के बाद सभी युवकों को छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है.

ATS अधिकारियों के अनुसार, ये युवक पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स से जुड़े थे. लाइक, कमेंट और प्रतिक्रिया जैसी गतिविधियों के आधार पर वे एजेंसी के रडार पर आए. सबसे ज्यादा 33 युवक पुणे शहर के कोथरूड, येरवडा, पर्वती, विश्रांतवाड़ी, फरासखाना और कोंढवा इलाकों के हैं. बाकी युवक पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे ग्रामीण क्षेत्र से हैं.

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सोशल मीडिया गतिविधियों पर सख्त नजर

ATS ने स्थानीय पुलिस की मदद से इन युवकों के घरों पर तलाशी ली और मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए. एजेंसी इन उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कर रही है. जांच में चैट, संपर्क सूची, विदेशी हैंडल्स से जुड़े मैसेज और अन्य संदिग्ध गतिविधियों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है. यदि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोई संदिग्ध सामग्री मिलती है तो संबंधित युवकों को दोबारा बुलाकर पूछताछ की जाएगी.

फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं

ATS के अनुसार, अभी तक किसी युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई है. सभी 51 लोगों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया है. एजेंसी का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा. यह कार्रवाई सोशल मीडिया के माध्यम से गैंगस्टरों और संदिग्ध तत्वों के संपर्क को रोकने की दिशा में ATS की सतर्कता दर्शाती है.

पुणे पुलिस और ATS की संयुक्त टीम इस मामले को गंभीरता से ले रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर विदेशी गैंगस्टरों के कंटेंट को बढ़ावा देने या संपर्क बनाए रखने से युवा पीढ़ी प्रभावित हो सकती है, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी रख रही हैं. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 15 Jul 2026 12:37 PM (IST)
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