संजय राउत बोले, 'सलमान खान कब से RSS के स्वयंसेवक हो गए', डिप्टी CM शिंदे ने दिया ऐसा जवाब
Eknath Shinde News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सलमान खान भारतीय नागरिक हैं. वह गणपति भगवान को अपने घर पर बैठाते हैं. उनका आएसएस कार्यक्रम में जाना उचित है.
आरएसएस के कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता सलमान खान के जाने पर संजय राउत की ओर से सवाल खड़े किए जाने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मोहन भागवत के कार्यक्रम में सलमान खान के जाने में कुछ भी गलत नहीं है. उन्होंने कहा कि वो भारतीय नागरिक हैं और वो हमारी संस्कृति को मानते हैं. ऐसे में इस राजनीति नहीं होनी चाहिए.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "RSS के कार्यक्रम में सलमान खान का जाना नहीं जाना ये कौन-सा सवाल है. क्या सलमान खान भारतीय नागरिक नहीं है? सलमान खान भारतीय नागरिक हैं. वह गणपति भगवान को अपने घर पर बैठाते हैं और सब कुछ करते हैं.''
'RSS कार्यक्रम में सलमान खान के जाने में कुछ भी गलत नहीं'
डिप्टी सीएम शिंदे ने आगे कहा, ''वो हमारी संस्कृति को मानते हैं. उनका परिवार भी मानता है. मोहन भागवत का जो कार्यक्रम था उसमें सलमान खान का जाना उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता है. ये उचित है और वह मुंबई वासी हैं तो मुंबई के कार्यक्रम में गए. इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए."
डर के मारे लोग संघ के स्वयंसेवक बनने जा रहे- संजय राउत
मुंबई में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के कार्यक्रम में अभिनेता सलमान खान पहुंचे थे. इस पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशाना साधते हुए कहा था कि सलमान खान कब से संघ के स्वयंसेवक बन गए. संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद डर के मारे लोग संघ के स्वयंसेवक बनने जा रहे हैं.
मुंबई में RSS के शताब्दी समारोह के मौके पर शनिवार (7 फरवरी) को कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इसमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, फिल्म निर्माता सुभाष घई और जाने-माने गीतकार और लेखक प्रसून जोशी भी मौजूद रहे. इस दो दिवसीय कार्यक्रम में RSS की यात्रा, समाज में उसकी भूमिका और भविष्य की सोच को लेकर चर्चा की गई.
