एकनाथ शिंदे के विधायक का विवादित बयान- 'मराठी मां और हिंदी मौसी, मां मर जाए तो चलता है लेकिन...'

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक विधायक ने ऐसा बयान दे दिया है, जिससे राज्य का राजनीतिक पारा बेहद हाई हो गया है. दरअसल, महाराष्ट्र में भाषा विवाद चरम पर है. मराठी बनाम हिंदी विवाद के बीच समय-समय पर लोगों के भिड़ने की खबरें आते रहती हैं. इसी को लेकर शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे ने विवादित बयान दे दिया है.

एकनाथ शिंदे के विधायक प्रकाश सुर्वे ने स्पष्ट तौर पर कहा, "मैं कहता हूं... मराठी मेरी मातृभूमि मेरी मां है तो उत्तर भारत मेरी मौसी है. एक बार मां मर जाए तो चलता है लेकिन मौसी मरनी नहीं चाहिए क्योंकि मौसी ज्यादा प्यार करती है."

'मां से ज्यादा प्यार मुझे उत्तर भारतीयों ने दिया'- प्रकाश सुर्वे

शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे ने यह बयान उत्तर भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिया. यहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, "...मां से ज्यादा प्यार आपने मुझे दिया है. यह प्यार मेरे साथियों को भी दीजिए." यहां विधायक ने एक मराठी कहावत का हिंदी में अनुवाद कर हिंदी-मराठी विवाद पर बयान दिया, जिसको लेकर विपक्ष जमकर शिंदे गुट और विधायक पर निशाना साध रहा है.

मराठी-हिंदी विवाद पर बयान देकर बुरा फंसे विधायक

दरअसल, महाराष्ट्र में जल्द ही महानगरपालिका चुनावों का ऐलान हो सकता है. इसलिए पालिका चुनाव के संदर्भ में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है. इस बीच प्रकाश सुर्वे के इस बयान से सियासी गलियारों में सनसनी फैल गई है. जानकारी के लिए बता दें कि प्रकाश सुर्वे एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं और मुंबई उपनगर के मागाठाणे विधानसभा क्षेत्र से आते हैं.