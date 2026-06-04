राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित गुट के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटील ने गुरुवार (4 जून) की सुबह अचानक शरद पवार से उनके आवास सिल्वर ओक पर मुलाकात की है. सूत्रों के अनुसार, यह बैठक प्याज के दामों, सहकारिता क्षेत्र और रायत शिक्षण संस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए हुई.

हालांकि, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार गुट में हाल ही में वरिष्ठ नेताओं सुनिल तटकरे प्रफुल्ल पटेल छगन भुजबल और नई पीढ़ी के नेता पार्थ पवार के बीच उभरे मतभेदों के बाद इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

फिर साथ आएंगे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे? शिवसेना के मंत्री के बयान से हलचल, 'जब राज ठाकरे...'

शरद पवार ने दी मुलाकात की जानकारी

दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सामने आई तस्वीर से राजनीतिक हलकों में चर्चाएं गर्म हो गई हैं. इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक के बाद शरद पवार ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री और विधायक दिलीपराव वलसे-पाटिल ने मुंबई के सिल्वर ओक स्थित मेरे आवास पर मुझसे मुलाकात की.

इस दौरान उन्होंने राज्य में प्याज जलाने के मुद्दे, सहकारिता क्षेत्र और सहकारी समितियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के साथ-साथ रायत शिक्षण संस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की. हालांकि यह बैठक देखने में गैर-राजनीतिक लगती है, लेकिन मौजूदा बदलते समीकरणों के कारण इसका राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है.

View this post on Instagram A post shared by Dilip Walse Patil (@dilipwalsepatilofficial)

सुनील तटकरे-प्रफुल्ल पटेल ने भी पहले की मुलाकात

पिछले महीने 12 मई को एनसीपी के अजीत पवार गुट के नेता सुनील तटकरे 'सिल्वर ओक' गए और शरद पवार से मुलाकात की थी. इतना ही नहीं, खबरें यह भी आईं कि तटकरे से पहले प्रफुल्ल पटेल ने भी शरद पवार से मुलाकात की थी. वहीं, एनसीपी शरद पवार पार्टी के विधायक रोहित पवार ने इस मुलाकात को लेकर बड़ा दावा किया था.

रोहित पवार ने कहा था कि तटकरे और प्रफुल्ल पटेल महागठबंधन में हैं और आगामी चुनाव बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने की संभावना है. अब दिलीप वलसे-पाटिल की शरद पवार से मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

नागपुर: छत पर खेलते समय बिजली के करंट की चपेट में आया 5 साल का मासूम, इलाज के दौरान मौत