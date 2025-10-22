हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव: हर जगह गठबंधन नहीं करेगी BJP, सीएम फडणवीस ने दिए संकेत

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव: हर जगह गठबंधन नहीं करेगी BJP, सीएम फडणवीस ने दिए संकेत

Maharashtra Politics: सीएम फडणवीस ने दिवाली मिलन कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र की सरकार स्थिर है. सरकार एक साल बाद मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेगी.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार (22 अक्टूबर) को दिवाली मिलन कार्यक्रम में पत्रकारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राज्य की राजनीति, आगामी चुनावी रणनीति और सरकार के स्थायित्व को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. बातचीत के दौरान सीएम फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि राज्य में फिलहाल मंत्रिमंडल में किसी तरह का फेरबदल नहीं होने जा रहा है.

सीएम फडणवीस ने कहा, “महाराष्ट्र में स्थिर सरकार है इसलिए अगले चार साल तक किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं. अभी हमारी सरकार को एक साल भी पूरा नहीं हुआ है. मैं 2029 तक वर्षा बंगले में ही रहूंगा.” उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कोई भी मंत्री निष्क्रिय नहीं है, हालांकि कुछ अपने बयानों से विवाद जरूर पैदा कर देते हैं. उन्होंने बताया कि सरकार एक साल बाद सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेगी और उसके बाद आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे.

नगर निकाय चुनावों पर क्या बोले?

आगामी नगर निकाय चुनावों पर सीएम फडणवीस ने कहा कि ठाणे महानगर पालिका चुनाव को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है. बीजेपी अकेले लड़ेगी या गठबंधन में. वहीं अन्य महानगर पालिकाओं में गठबंधन की स्थिति पर उन्होंने कहा कि हर जगह पर साथ में लड़ना जरूरी नहीं है. जहां बीजेपी मजबूत है, वहां हम अकेले चुनाव लड़ेंगे. जैसे पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में अलग-अलग चुनाव लड़ने से हमें अधिक सीटें जीतने की संभावना है.

'ब्रांड केवल एक ही था बालासाहब ठाकरे'

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “ब्रांड केवल एक ही था बालासाहब ठाकरे.” उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर उन्होंने कहा, “अगर दोनों भाई साथ आते हैं तो खुशी की बात है, लेकिन बेहतर होगा कि वे चुनाव के बाद भी साथ बने रहें.”

'मतदाता सूची में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ'

मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर सीएम ने साफ किया कि मुंबई में निर्वाचन क्षेत्र पहले जैसे ही है. उन्होंने कहा, “जो वार्ड पहले थे, वही अब भी हैं. मतदाता सूची में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है.”

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Published at : 22 Oct 2025 05:39 PM (IST)
Devendra Fadnavis MAHARASHTRA NEWS
