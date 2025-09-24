Exclusive: क्या आपकी बेटी राजनीति में आएंगी? CM देवेंद्र फडणवीस ने दिया दिलचस्प जवाब

एबीपी लाइव के खास कार्यक्रम Insideout में महाराष्ट्र के सीम देवेंद्र फडणवीस ने कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की. 'मेरे परिवार से मैं तो किसी को राजनीति में नहीं लाऊंगा' अपने इस पुराने बयान का जिक्र करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि उनकी बेटी (दिविजा फडणवीस) अभी छोटी है. वो वकील बनना चाहती है. वो राजनीति में आएगी, ऐसा लगता नहीं है. लेकिन अगर उसको आना है तो आए.

अगर आना है तो क्लास वन से शुरू करना पड़ेगा- सीएम

अगर बेटी राजनीति में आना चाहे तो क्या आप रोकेंगे, इस सवाल पर सीएम फडणवीस ने कहा, "रोकने का कारण नहीं है. अगर आना है तो क्लास वन से शुरुआत करनी पड़ेगी. मेरी बेटी है इसलिए उसको राजनीति में एंट्री नहीं मिलेगी. अगर उसको आना है तो सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम चालू करे. किसी सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू करे और जिस पद तक जा सकती है उस पद तक जाए. लेकिन मेरी बेटी है, इस वजह से कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा."

क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि क्या वो पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, इस सवाल के जवाब में सीएम फडणवीस ने कहा, "अभी तो वो 11th में हैं. मैंने पूछा कि क्या करना चाहती है तो कहा कि मैं वकील बनना चाहती हूं. उसे अच्छा वकील होना चाहिए."

अच्छा पिता बनने की कोशिश करता हूं- सीएम

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "मैं कोई बहुत अच्छा पिता तो नहीं हूं क्योंकि मैं समय तो बेटी को देता नहीं हूं. लेकिन जितना समय देता हूं उसमें अच्छा पिता बनने की कोशिश करता हूं. हमारे बीच एक अच्छा बॉन्ड है...मेरी बेटी को मैं साल में एक बार उसके बर्थडे पर हम लोग इस्कॉन के मंदिर में जाते हैं. वो वहां दर्शन करती है. उसके बाद कहीं न कहीं हम डिनर करने के लिए जाते हैं. इसके सिवाय मुझे नहीं लगता है कि अलग से कोई समय उसको बाहर ले जाने के लिए दे पाता हूं." "

इसके आगे उन्होंने कहा, "पिछले 10-11 सालों में ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैं उसको कहीं बाहर ले गया. मेरी पत्नी उसको ले जाती है, सब कुछ वही करती है. वो लोग जहां हों वहां कुछ घंटे जाकर अपनी उपस्थिति उन्हें महसूस कराई है."